10 лучших снайперов НХЛ за последние пять сезонов

В списке лучших снайперов НХЛ за последние пять сезонов (2018/19 - 2022/23) лидирует нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, на счету которого 231 заброшенная шайба. Форвард Александр Овечкин занимает четвертое место в рейтинге.



1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») - 231 шайба, 369 матчей.







2. Остон Мэттьюс («Торонто») - 225 шайб, 337 матчей.







3. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») - 216 шайб, 360 матчей.







4. Александр Овечкин («Вашингтон») - 215 шайб, 344 матча.







5. Давид Пастрняк («Бостон») - 207 шайб, 338 матчей.







6. Кайл Коннор («Виннипег») - 176 шайб, 370 матчей.







7. Микко Райтанен («Колорадо») - 171 шайба, 325 матчей.







8. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») - 170 шайб, 335 матчей.







9. Брэйден Пойнт («Тампа-Бэй») - 168 шайб, 349 матчей.







10. Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй») - 167 шайб, 339 матчей.



