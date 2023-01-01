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10 лучших снайперов НХЛ за последние пять сезонов



В списке лучших снайперов НХЛ за последние пять сезонов (2018/19 - 2022/23) лидирует нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, на счету которого 231 заброшенная шайба. Форвард Александр Овечкин занимает четвертое место в рейтинге.

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») - 231 шайба, 369 матчей.

Леон Драйзайтль

2. Остон Мэттьюс («Торонто») - 225 шайб, 337 матчей.

Остон Мэттьюс

3. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») - 216 шайб, 360 матчей.

Коннор Макдэвид

4. Александр Овечкин («Вашингтон») - 215 шайб, 344 матча.

Александр Овечкин

5. Давид Пастрняк («Бостон») - 207 шайб, 338 матчей.

Давид Пастрняк

6. Кайл Коннор («Виннипег») - 176 шайб, 370 матчей.

Кайл Коннор

7. Микко Райтанен («Колорадо») - 171 шайба, 325 матчей.

Микко Райтанен

8. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») - 170 шайб, 335 матчей.

Нэйтан Маккиннон

9. Брэйден Пойнт («Тампа-Бэй») - 168 шайб, 349 матчей.

Брэйден Пойнт

10. Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй») - 167 шайб, 339 матчей.

Стивен Стэмкос









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    Александр Овечкин

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