50 лет назад началась Суперсерия СССР - Канада

Пятьдесят лет назад, 2 сентября 1972 года, в Монреале началась первая в истории хоккея встреча между советскими хоккеистами и профессионалами из Национальной хоккейной лиги.



Перед первой игрой заокеанские хоккейные эксперты предрекали полный и безоговорочный разгром нашей сборной. Так корреспондент Ottawa Citizen Коффман заявил, что счет в серии будет 8:0 и у русских нет никаких шансов. Спортивный обозреватель Globe and Mail Дик Беддоуз договорился до того, что пообещал съесть свою статью вместе с борщом, если русским удастся выиграть хоть один матч.



Но самый точный прогноз еще за четыре года до Суперсерии дал защитник Карл Бревер из Торонто, который заявил, обращаясь к советским хоккеистам: «Если бы вы приехали на серию матчей в Канаду, то в первых играх победили бы канадцев. Позже канадцы победили бы вас. Профессионалы, пока не будут биты, ни в ком из любителей серьезного противника не видят».



В итоге прав оказался Бревер - сборная СССР одержала победу со счетом 7:3 в стартовой игре на льду монреальского «Форума» и уступила по сумме 8 матчей (три победы, ничья и четыре поражения).







Сборная СССР.







Официальная программа и билеты на матч в Москве.







Сборная Канады.







Страница канадской газеты на следующий день после певого матча серии.