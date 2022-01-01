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50 лет назад началась Суперсерия СССР - Канада


Пятьдесят лет назад, 2 сентября 1972 года, в Монреале началась первая в истории хоккея встреча между советскими хоккеистами и профессионалами из Национальной хоккейной лиги.

Перед первой игрой заокеанские хоккейные эксперты предрекали полный и безоговорочный разгром нашей сборной. Так корреспондент Ottawa Citizen Коффман заявил, что счет в серии будет 8:0 и у русских нет никаких шансов. Спортивный обозреватель Globe and Mail Дик Беддоуз договорился до того, что пообещал съесть свою статью вместе с борщом, если русским удастся выиграть хоть один матч.

Но самый точный прогноз еще за четыре года до Суперсерии дал защитник Карл Бревер из Торонто, который заявил, обращаясь к советским хоккеистам: «Если бы вы приехали на серию матчей в Канаду, то в первых играх победили бы канадцев. Позже канадцы победили бы вас. Профессионалы, пока не будут биты, ни в ком из любителей серьезного противника не видят».

В итоге прав оказался Бревер - сборная СССР одержала победу со счетом 7:3 в стартовой игре на льду монреальского «Форума» и уступила по сумме 8 матчей (три победы, ничья и четыре поражения).



Сборная СССР.



Официальная программа и билеты на матч в Москве.

 

Сборная Канады.

 

Страница канадской газеты на следующий день после певого матча серии. 









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