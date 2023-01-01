35 лет назад сборная СССР по футболу победила Бразилию в финале Олимпиады

Ровно 35 лет назад 1 октября 1988 года сборная СССР по футболу на стадионе в Сеуле в финале летних олимпийских игр обыграла звездную команду Бразилии со счетом 2:1 и завоевала золотые медали.



В составе бразильской сборной, тренируемой Карлосом Альберто Силвой, в том матче выступали: Таффарел, Луис Карлос, Андре Круз, Алоизиу, Жоржиньо, Андране, Милтон, Нето (Эдмар,74), Карека, Бебето (Жоао Пауло, 75), Ромарио. Следует напомнить, что многие из этих игроков через шесть лет стали чемпионами мира.



Сборная СССР в финале была представлена следующими футболистами: Харин, Кеташвили, Горлукович, Яровенко, Лосев (капитан команды), Михайличенко, Кузнецов, Нарбековас (Ю. Савичев, 46), Татарчук, Добровольский, Лютый (Скляров, 116).









Сборная СССР.







Сборная Бразилии.







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Золотые олимпийские медали.