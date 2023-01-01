Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


35 лет назад сборная СССР по футболу победила Бразилию в финале Олимпиады



Ровно 35 лет назад 1 октября 1988 года сборная СССР по футболу на стадионе в Сеуле в финале летних олимпийских игр обыграла звездную команду Бразилии со счетом 2:1 и завоевала золотые медали.

В составе бразильской сборной, тренируемой Карлосом Альберто Силвой, в том матче выступали: Таффарел, Луис Карлос, Андре Круз, Алоизиу, Жоржиньо, Андране, Милтон, Нето (Эдмар,74), Карека, Бебето (Жоао Пауло, 75), Ромарио. Следует напомнить, что многие из этих игроков через шесть лет стали чемпионами мира.

Сборная СССР в финале была представлена следующими футболистами: Харин, Кеташвили, Горлукович, Яровенко, Лосев (капитан команды), Михайличенко, Кузнецов, Нарбековас (Ю. Савичев, 46), Татарчук, Добровольский, Лютый (Скляров, 116).


Сборная СССР

Сборная СССР.

Сборная Бразилии

Сборная Бразилии.

Обложка еженедельника Футбол-Хоккей 

Обложка еженедельника «Футбол-Хоккей».

 

Разворот еженедельника «Футбол-Хоккей».

Золотые олимпийские медали 

Золотые олимпийские медали.









  • Чемпионы мира по футболу по годам
  • Чемпионат мира по хоккею с мячом 2017
  • 7 легендарных обложек еженедельника «Футбол-Хоккей»
  • 13 сентября 1981 года. Кубок Канады. Финал. СССР - Канада - 8:1
  • ЧМ-2014. Сборная России обыграла в финале Финляндию
  • Виктору Тихонову - 80 лет!
  • Сборная России побила рекорд сборной СССР
    •




    35 лет назад сборная СССР по футболу победила Бразилию в финале Олимпиады



    Ровно 35 лет назад сборная СССР по футболу на стадионе в Сеуле в финале летних олимпийских игр обыграла звездную сборную Бразилии и завоевала золотые медали.

    РПЛ 2023/2024: расписание матчей, результаты, турнирная таблица, где смотреть трансляции

    Чемпионат России по футболу 2023 2024, РПЛ

    32-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начнется 21 июля 2023 года и завершится в мае 2024 года.

    Расписание матчей Кубка России по футболу 2023/2024, турнирная таблица, результаты, расписание трансляций

    Кубок России по футболу 2023 2024

    Групповой этап Кубка России по футболу 2023/2024, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги, пройдет с 25 июля по 1 ноября.

    Расписание матчей КХЛ 2023/2024 на сегодня, где смотреть КХЛ

    КХЛ 2023 2024

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.

    Расписание матчей Лиги чемпионов по футболу 2023/2024, турнирная таблица, результаты, трансляции

    Расписание матчей Лиги чемпионов 2023

    Групповой этап Лиги чемпионов по футболу сезона 2023/2024 начнется 19 сентября и завершился 13 декабря 2023 года.

    Чемпионы Формулы-1 за всю историю

    Чемпионы Формулы 1

    Британский пилот Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес» в 2021 году мог превзойти казавшееся вечным достижение Михаэля Шумахера и стать восьмикратным чемпионом мира.

    Формула 1. Гран-при России

    Гран-при России

    Российский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» проводился в Сочи до 2022 года.









    Где находится Белгородская область на карте России, города, граница с Украиной
    Где находится Брянская область на карте России, города, граница с Украиной
    Разговоры о важном - учебный год 2023/2024: тема классного часа 2 октября, материалы для классных руководителей
    Какой праздник 2 октября 2023, церковный праздник в России
    Граница России и Украины на карте 2023
    Сериал Скорая помощь (6 сезон): сколько серий, дата выхода на НТВ
    Где находится Калининградская область на карте России
    Сериал «Доктор Краснов»: сколько серий, где смотреть онлайн
    Какой праздник 1 октября 2023, церковный праздник в России
    Сколько дней отдыхаем на Новый год 2024, официальные новогодние праздники в России


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru