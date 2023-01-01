Эти удивительные сумоисты

Спорт чаще всего подразумевает собой красивое подтянутое тело, активный образ жизни плюс здоровье и долголетие. Но, как часто бывает, из любого правила есть исключения. Борцы сумо много едят, наплевав на всевозможные диеты, вне ринга мало двигаются и живут меньше, чем среднестатистический житель планеты.







Напор, противостояние, сила.







Взрослый человек обычно потребляет немногим более 2000 калорий в день, сумоисту же их нужно в десять раз больше.







В самолете, забитом сумоистами, места в проходе не остается.







В умении красиво мыть автомобили сумоисты мало в чем уступают длинноногим красавицам.







Для семикратного чемпиона мира Эмануэля Ябрауха эта девушка, похоже, не пара.