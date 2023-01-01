Чемпионы Формулы-1 за всю историю





Британский пилот Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес» в 2021 году мог превзойти казавшееся вечным достижение Михаэля Шумахера и стать восьмикратным чемпионом мира, но в последней гонке уступил титул гонщику «Ред Булла» Максу Ферстаппену. Хэмилтон по-прежнему делит с немецким гонщиком первое-второе места в списке чемпионов гонщиков Формулы-1.





Список чемпионов Формулы-1



Михаэль Шумахер - 7 раз (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004)

Обладатель многих рекордов: побед за один сезон (13), подиумов за сезон (17), быстрых кругов (77).



Льюис Хэмилтон - 7 раз (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020)

Хэмилтон стал первым гонщиком в истории, побеждавшим на 24-х разных трассах. Обладатель рекорда по общему числу побед (103) и подиумов (182)



Хуан Мануэль Фанхио - 5 раз (1951, 1954, 1955, 1956, 1957)

Стал пятикратным чемпионом мира в четырех разных командах.



Ален Прост - 4 раза (1985, 1986, 1989, 1993)

Французский гонщик остается вторым после Шумахера по большинству абсолютных показателей.



Себастьян Феттель - 4 раза (2010, 2011, 2012, 2013)

Стал самым молодым чемпионом в возрасте 23 лет и 145 дней.



Чемпионы Формулы-1 по годам



1950 - Нино Фарина («Альфа Ромео»)

1951 - Хуан Мануэль Фанхио («Альфа Ромео»)

1952 - Альберто Аскари («Феррари»)

1953 - Альберто Аскари «Феррари»)

1954 - Хуан Мануэль Фанхио («Мазерати», «Мерседес»)

1955 - Хуан Мануэль Фанхио («Мерседес»)

1956 - Хуан Мануэль Фанхио («Феррари»)

1957 - Хуан Мануэль Фанхио («Мазерати»)

1958 - Майк Хоторн («Феррари»)

1959 - Джек Брэбем («Купер»)

1960 - Джек Брэбем («Купер»)

1961 - Фил Хилл («Феррари»)

1962 - Грэм Хилл («БРМ»)

1963 - Джим Кларк («Лотус»)

1964 - Джон Сёртис («Феррари»)

1965 - Джим Кларк («Лотус»)

1966 - Джек Брэбем («Брэбем»)

1967 - Денни Халм («Брэбем»)

1968 - Грэм Хилл («Лотус»)

1969 - Джеки Стюарт («Матра»)

1970 - Йохен Риндт («Лотус»)

1971 - Джеки Стюарт («Тиррелл»)

1972 - Эмерсон Фиттипальди («Лотус»)

1973 - Джеки Стюарт («Тиррелл»)

1974 - Эмерсон Фиттипальди («Макларен»)

1975 - Ники Лауда («Феррари»)

1976 - Джеймс Хант («Макларен»)

1977 - Ники Лауда («Феррари»)

1978 - Марио Андретти («Лотус»)

1979 - Джоди Шектер («Феррари»)

1980 - Алан Джонс («Уильямс»)

1981 - Нельсон Пике («Брэбем»)

1982 - Кеке Росберг («Уильямс»)

1983 - Нельсон Пике («Брэбем»)

1984 - Ники Лауда («Макларен»)

1985 - Ален Прост («Макларен»)

1986 - Ален Прост («Макларен»)

1987 - Нельсон Пике («Уильямс»)

1988 - Айртон Сенна («Макларен»)

1989 - Ален Прост («Макларен»)

1990 - Айртон Сенна («Макларен»)

1991 - Айртон Сенна («Макларен»)

1992 - Найджел Мэнселл («Уильямс»)

1993 - Ален Прост («Уильямс»)

1994 - Михаэль Шумахер («Бенеттон»)

1995 - Михаэль Шумахер («Бенеттон»)

1996 - Деймон Хилл («Уильямс»)

1997 - Жак Вильнёв («Уильямс»)

1998 - Мика Хаккинен («Макларен»)

1999 - Мика Хаккинен («Макларен»)

2000 - Михаэль Шумахер («Феррари»)

2001 - Михаэль Шумахер («Феррари»)

2002 - Михаэль Шумахер («Феррари»)

2003 - Михаэль Шумахер («Феррари»)

2004 - Михаэль Шумахер («Феррари»)

2005 - Фернандо Алонсо («Рено»)

2006 - Фернандо Алонсо («Рено»)

2007 - Кими Райкконен («Феррари»)

2008 - Льюис Хэмилтон («Макларен»)

2009 - Дженсон Баттон («Браун ДжиПи»)

2010 - Себастьян Феттель («Ред Булл»)

2011 - Себастьян Феттель («Ред Булл»)

2012 - Себастьян Феттель («Ред Булл»)

2013 - Себастьян Феттель («Ред Булл»)

2014 - Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2015 - Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2016 - Нико Росберг («Мерседес»)

2017 - Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2018 - Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2019 - Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2020 - Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2021 - Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2022 - Макс Ферстаппен («Ред Булл»)