5 Cамых Популярных Источников Кофеина





Кофеин - это алкалоид в семенах кофейного дерева Coffea arabica. Его также получают из чая, а также из гуараны и мате. Он оказывает стимулирующее действие на нервную систему, улучшает концентрацию внимания и память, повышает кровяное давление. Эффект от употребления кофеина кратковременный, кроме того, организм быстро адаптируется к принятым дозам (как синтетическому, так и натуральному кофеину). Предполагается, что продолжительность действия кофеина составляет до 4 часов в зависимости от обмена веществ в организме.





1. Синтетические источники кофеина - безводный кофеин



Спортсмены часто используют стимуляторы. Кофеин, по-видимому, является одним из более безопасных агентов без побочных эффектов (при разумном использовании), которые улучшают концентрацию, внимание и скорость реакции, а также поддерживают функцию дыхания. Кроме того, говорится о благотворном влиянии употребления кофеина на уменьшение жировых отложений. Благодаря своим свойствам кофеин ускоряет обмен веществ в организме и стимулирует расщепление жировой ткани.



Использование безводного кофеина в добавках действует на организм так же, как и натуральный кофеин, однако определение доз намного проще и приятнее для людей, которые не любят кофе или чай. Кофеин и гуарана являются основными ингредиентами предтренировочных средств из-за их стимулирующего действия. Он повышает уровень тестостерона, что, в свою очередь, приводит к увеличению уровня анаболического гормона, который позволяет наращивать мышечную массу при сохранении низкого уровня жировой ткани. Таким образом, кофеин является идеальным средством для людей, которые тренируют силу и заботятся о красивой мускулатуре. Безопасная разовая доза составляет 20-40 мг / 10 кг массы тела. Рекомендуется употреблять кофеин утром во время завтрака и непосредственно перед тренировкой.





2. Природные источники кофеина



2.1 Кофе



Среднее содержание кофеина в чашке кофе (около 200 мл) колеблется от 80 до 140 мг. Несмотря на положительный эффект кофеина, употребление черного кофе сильно обезвоживает организм. Кроме того, кофейная гуща может раздражать желудок и вызывать проблемы с желудком. Поэтому безопаснее обратиться к другому источнику кофеина или уменьшить его количество до минимума, в то же время устраняя его побочные эффекты, потребляя больше воды, чтобы предотвратить обезвоживание организма.



2.2 Гуарана



Гуарана считается природным энергетиком. Она сильно стимулирует, улучшает концентрацию и работоспособность, а также положительно влияет на логическое мышление. Его часто используют в спортивном питании. Ускоряет регенерацию мышц после тренировки. Рекомендуется спортсменам, работающим на силу и выносливость. Отличие кофеина в кофе и гуараны в том, что она безопаснее для пищеварительного тракта. Более того, ее действие длится дольше, потому что кофеин постепенно высвобождается и дольше остается в организме - в этом случае можно рассчитывать на постоянное высвобождение энергии без резких падений. Благодаря вышеперечисленным свойствам гуарана рекомендуется людям, занимающимся видами спорта на выносливость.



2.3 Матэ (Yerba Mate)



Yerba Mate - это напиток из парагвайского остролиста. Благодаря своим свойствам он считается лучшим напитком, чем чай или кофе. Прежде всего, он стимулирует, но не раздражает желудок, регулирует артериальное давление, улучшает обмен веществ и повышает иммунитет. Он также улучшает настроение и, в отличие от кофе, не выводит магний из организма. Содержание кофеина в матэ колеблется в пределах 14-22 мг / 200 мл настоя.



2.4 Зеленый чай



Зеленый чай изготавливается из чайных листьев китайской камелии. Благодаря содержанию полифенолов он защищает от преждевременного старения и гибели клеток. Также он оказывает стимулирующее действие. Этот чай также способствует сокращению жировой ткани, поскольку ускоряет обмен веществ. Содержание кофеина в зеленом чае оценивается примерно в 170 мг / л настоя.



2.5 Кола заостренная



Кола острая - плод тропического дерева семейства мальвовых. Сушеные и измельченные семена используются для приготовления таких напитков, как кока-кола или пепси. Кола заостренная обладает стимулирующим, освежающим и тонизирующим действием благодаря содержанию кофеина (96 мг/л). Вызывает повышение концентрации, внимания и снижение аппетита. Не обошлось и без побочных эффектов - предполагается, что длительное употребление слишком большого количества может вызвать бессонницу, повышение температуры тела и артериального давления.



Использование синтетического или натурального кофеина в умеренных количествах способно стимулировать организм, улучшать работу сердца и дыхания, способствуя более быстрой регенерации и увеличению работоспособности. Однако следует помнить, что прием его в больших количествах может нанести организму большой вред. В связи со спецификой отдельных продуктов, содержащих кофеин, стоит задуматься о том, какой из них подходит конкретному человеку. Спортсменам обычно рекомендуют использовать синтетический кофеин, потому что он не обезвоживает организм, как кофеиносодержащие настои.