Добавки для восстановления после тренировок





Пищевые добавки для восстановления, как следует из названия, помогают организму восстановиться после интенсивных упражнений. Каждая тренировка приносит как пользу, так и вред организму. По этой причине так важна посттренировочная реконструкция, которая может быть поддержана, например, соответствующими добавками.





1. Влияние тренировки на организм - посттренировочная регенерация



Физические усилия связаны с повышенным потреблением энергии организмом. При физических упражнениях больше всего работают скелетные мышцы, кровеносная и дыхательная системы. В зависимости от интенсивности тренировки потребление энергетических субстратов (например, глюкозы) разное - самое высокое потребление наблюдается во время тренировки с интенсивностью выше 60-70% от максимальной нагрузки (VO2max). Менее интенсивная тренировка (или более длительные тренировки) связаны с большим изменением насыщения кислородом (например, во время сжигания жира).



Из-за высокого потребления резервов организма очень важна правильно подобранная диета, так как она влияет на регенерацию энергетических запасов, например, за счет ресинтеза гликогена и реконструкции мышц. Регенерация после тренировки играет наиболее важную роль во время интенсивной подготовки к тренировкам, например, перед соревнованиями или среди людей, которые занимаются спортом каждый день или даже несколько раз в день, независимо от типа тренировки.



Диета - главный фактор восстановления после тренировки. При этом особое внимание необходимо уделять углеводам. В зависимости от количества тренировок, их интенсивности и параметров тренирующегося следует правильно регулировать распределение углеводов в течение дня. Иногда во время тренировок спортсмен принимает углеводные добавки в виде полезных веществ. Нельзя не отметить, что огромную роль играет предтренировочное питание, подобранное диетологом.



Помимо углеводов, также важно употреблять правильное количество белков и жиров. Интенсивные тренировки требуют от спортсмена употребления регенерирующих добавок, которые помогают улучшить восстановление после тренировки.





2. Восстановление мышц после тренировки - добавки



Добавки помогают мышцам восстановиться по нескольким причинам. Они активируют ресинтез запаса энергии, который должен быть на максимально возможном уровне перед следующей тренировкой. Также добавки оказывают прямое воздействие на уставшие мышцы и все тело спортсмена. После тренировки необходимо регенерировать нервную систему, которая также участвует в физической активности человека.



Список из нескольких типов добавок, которые спортсмены используют после тренировки: Также более подробно вы сможите ознакомиться на сайте https://megapit.kz/



1. Углеводные, белковые и углеводно-белковые добавки.



Они разработаны для быстрого и легкого добавления макроэлементов. Их можно использовать во время тренировки, а также до и после тренировки. Их преимущество в том, что они представляют собой концентрированный источник энергии и необходимых ингредиентов, которые в случае интенсивных тренировок, которые трудно обеспечить традиционным питанием.



2. Добавки, содержащие витамины, минералы.



Во время интенсивных тренировок также необходимо принимать витамины (например, витамин B6) и минералы. В этом случае очень важны электролиты, например, магний, натрий, калий и кальций. Они необходимы, в частности, для нервной проводимости и профилактики мышечных спазмов - недостаточность может привести, например, к болезненным судорогам в ногах. Большинство витаминов и минералов можно обеспечить с помощью правильно сбалансированной диеты, но о добавках стоит подумать при интенсивных тренировках, а также после консультации с диетологом. Также нельзя забывать об изотонических напитках, которые используются в качестве поддержания водного баланса, а также для дополнения питания после тренировки.



3. Аминокислоты



Каждая из нижеперечисленных аминокислот немного по-разному влияет на организм.



Глютамин - во время интенсивных тренировок его потери из мышц очень велики, что может напрямую замедлять регенерацию. Глютамин - это аминокислота, которая необходима не только для мышц, но и для мозга, иммунной и пищеварительной систем.



Аргинин - при регулярных тренировках потребность в нем увеличивается, потому что внутренний синтез этой аминокислоты организмом может оказаться слишком слабым.



Креатин (метионин + аргинин + глицин) - королева добавок, предназначенных для спортсменов. Это переносчик энергии в мышечных клетках. Упражнения уменьшают количество креатина в организме. Креатин способствует более длительному поддержанию интенсивности тренировки и более быстрой регенерации между тренировками.



Бета-аланин - незаменимая аминокислота в производстве карнитина, который действует как буфер в мышцах. Благодаря его функциям увеличивается способность восстанавливать силы и способность переносить очень интенсивные тренировки.



4. Добавки, улучшающие нервную систему



Интенсивные тренировки очень тяжелы для организма. Хотя широко распространено мнение, что тренировки могут снять стресс, связанный с повседневными проблемами, благодаря интенсивным упражнениям можно достичь обратного эффекта. По этой причине важно позаботиться о лучшем функционировании нервной системы, и адаптогены могут быть для этого полезны.



5. Добавки для регенерации - о чем стоит помнить?



Частые тренировки (2-3 раза в день) могут негативно повлиять на весь организм. По этой причине очень важна посттренировочная регенерация. К ней относится правильное питание, которое восполнит израсходованные запасы энергии, а также добавки, поддерживающие восстановление мышц, нервной и иммунной систем, поврежденных тренировками. Необходимо позаботиться о снижении повседневного стресса, достаточном водном балансе, а также качестве и количестве сна.