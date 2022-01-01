Нюансы выбора школы единоборств





При выборе клуба восточных единоборств нужно определиться с направлением. Китайские школы больше внимания уделяют самообороне, японские – нападению. Тайская техника самая жесткая, она насыщена опасными приемами и болезненными ударами.





Виды единоборств



В основе ушу или кунфу упражнения на дыхание и пластику, школа туй-шоу учит выводить противника из равновесия. Удары ногами и руками допустимы в карате. Дзюдо больше похоже на борьбу, где главная задача уронить противника с помощью приемов.



Один из самых древних приемов японского боевого искусства – джиу-джитсу, где нужно сначала якобы поддаться противнику. Айкидо смешивает техники защиты и нападения.



Другие школы:



- российское самбо – оборона и болевые приемы;

- тайский бокс с элементами карате – разрешены мощные удары, которые нередко приводят к травмам. Этим спортом лучше заниматься после двенадцати лет;

- кикбоксинг – бойцы используют приемы бокса, карате и ушу;

- Вин Чун – перенаправление атаки противника, резкий переход от защиты в нападение.



Китайскому боевому искусству Вин Чун триста лет. За это время появилось несколько ответвлений, в том числе популярное вьетнамское. Для начала занятий не нужно особых спортивных способностей и силы. Подробнее про вьетнамскую ветвь можно почитать этом сайте https://винчун.москва/, например. Техникой Вин Чун могут овладеть люди любого возраста и пола. Приемы пригодятся и на тренировках, и в реальных условиях, когда понадобится отражать атаки нападающих.





Защита и нападение



В школах Вин Чун воспитывают сдержанность, умение оставаться спокойными и разумно мыслить. Бойцы изучают приемы самообороны, техники расслабления и концентрации. Основная цель обучения – защита, но при этом необходимо учиться мгновенно переходить к контратаке.



Данное боевое искусство дает возможность слабым победить сильных. Конечно, для этого нужно много работать. Осваивать стойки, блоки, удары. В клубах развивают:



- повышенную чувствительность, интуицию, которые помогают контролировать соперника, предугадывать его действия и видеть слабые места;

- стрессоустойчивость и выносливость;

- координацию движений.



Нужные движения отрабатывают в воздухе, на манекене и в паре. При этом необходимо строго контролировать дистанцию и силу удара. Бойцы изучают болевые точки на теле человека. Это может быть опасно, поэтому подобные удары всегда сначала отрабатываются на манекене.



Техника Вин Чун рассчитана на ближний бой. Она насыщена блоками, поворотами, скручиваниями и быстрыми ударами. Предусмотрены приемы защиты от холодного оружия, применение подручных средств. Отрабатываются способы работы с нунчаками.