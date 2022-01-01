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Самые высокооплачиваемые бойцы ММА и боксеры в 2021 году


Самые высокооплачиваемые бойцы ММА

Британское издание Mirror подвело итоги финансового года для боксеров и бойцов смешанных единоборств. Итак, кто заработал больше всех в 2021 году? Ответ в конце материала. А начнем мы с 10-го места, на которое британские журналисты поставили Билли Джо Сондерса.

10. Билли Джо Сондерс - $7,7 млн

В прошлом году британский боксер, выступающий в средней и во второй средней весовых категориях, провел один поединок. С мексиканцем Саулем Альваресом. Сондерс его проиграл, но ставка на этот бой была единственно правильной. С финансовой точки зрения. В итоге Сондерс положил себе в карман почти 8 млн долларов.

9. Дастин Порье - $9,7 млн

Уроженец Луизианы провел в 2021 году три боя. Почти все свои деньги в истекшем году Порье получил за два поединка с Конором Макгрегором. В январе американец неожиданно для многих победил Макгрегора - плюс $4,05 млн на личный счет. Второй бой с Макгрегором летом - вторая победа и еще $5 млн на мелкие расходы. Третий бой с Чарльзом Оливейрой Порье проиграл и почти ничего не заработал - $700 тыс.

8. Деонтей Уайлдер - $11 млн

36-летний американский боксер, экс-чемпион в супертяжелой категории, в октябре решил отобрать чемпионский пояс по версии Всемирного боксерского совета (WBC) у Тайсона Фьюри. В итоге Фьюри нокаутировал соперника в 11-м раунде, но с финансовой точки зрения Уайлдер в накладе не остался.

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7. Тайсон Фьюри - $17,5 млн

Для британца бой с Уайлдером стал единственным в 2021 году. Обладание чемпионским титулом обеспечило Фьюри более высокий гонорар.



5-6. Энтони Джошуа - $20,2 млн

Джошуа заработал свой гонорар за проигранный поединок с украинцем Александром Усиком. Гонорар обеспечили зрители, полностью заполнившие арену футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур» и платные подписки. Усик, кстати, заработал за этот бой $6 млн.

5-6. Логан Пол - $20,2 млн

Блогер Логан Пол провел всего один выставочный поединок с Флойдом Мейвезером, экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях. Откуда такой гонорар? Только на платных подписках, а их было продано более 1 миллиона, организаторы заработали $50 млн долларов. И это только на американском рынке.

4. Джейк Пол - $41,6 млн

Еще один блогер в рейтинге. Брат Логана провел три боя с бывшими бойцами UFC Тайроном Вудли (дважды) и Беном Аскреном. Больше и сказать нечего. В чистом виде шоу-бизнес.

3. Конор Макгрегор - $49,1 млн

Макгрегор давно уже сбитый летчик. В спортивном плане, но продолжает оставаться заметной медийной фигурой. Поэтому UFC по-прежнему делает на него ставку. Ничего удивительного, ирландец приносит организации колоссальные деньги.

2. Флойд Мейвезер - $65,07 млн

Самый богатый боксер в истории даже в свои 40 с лишним умеет из ничего делать деньги. Если блогер Логан Пол получил за выставочный бой $20,2 млн, то Мейвезер в три раза больше. Ждем продолжения сериала.

1. Сауль Альварес - $ 88,6 млн

Идол мексиканских любителей бокса, готовых выкладывать любые деньги за возможность лицезреть поединки с участием Альвареса. Бой с Сондерсом в Арлингтоне посетили 73126 человек. Поклонники Альвареса не только приехали на уик-энд в Техас, но и купили очень много платных подписок за просмотр телетрансляции. 

Соперниками Альвареса в 2021 году были Билли Джо Сондерс, Авни Йылдырым и Калеб Плант.





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