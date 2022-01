10 исторических фактов о кедах Converse All-Star





Компания Converse была основана в 1908 году американским предпринимателем Маркусом Конверсом. С самого начала фирма специализировалась на выпуске резиновых галош и охотничьих сапог. Фабрика, расположенная в Малдене, в 1910 году выпускал за неделю 5,5 тысячи галош.



Галоши неплохо расходились в межсезонье, но в летний период фабрику часто приходилось останавливать. В 1915 году Маркус Конверс запустил в производство обувь для занятий теннисом, а через три года в продаже появились баскетбольные кеды.



Баскетбол в то время получает широкое распространение в США и ставка была сделана на него. В 1918 году компания выпустила на рынок первую продукцию под брендом All Star, остающийся популярным и сегодня.







10 интересных фактов о Converse Chuck Taylor All-Star

1. Самая популярная модель кед Converse носит название Chuck Taylor All-Star. Чак Тейлор был профессиональным баскетболистом и продавцом продукции этой фирмы. В 1918 году Тейлор начал сотрудничество с компанией, еще выступая за клуб из штата Огайо, а с 1921 года стал официальным представителем фирмы. В 1946 году Converse высоко оценивает заслуги Тейлора, поместив его инициалы в эмблему на лодыжке.



2. В 1936 году на Олимпиаде в Берлине баскетболисты сборной США были полностью одеты в кеды Converse All Star.



3. На летней Олимпиаде в 1984-м компания была спонсором национального олимпийского комитета США, а команда этой страны по баскетболу вновь выиграла на той Олимпиаде золотые медали.



4. К первой половине 50-х годов All-Star становятся самыми популярными кедами в США. Доля Converse на рынке кроссовок доходила в те годы до 80%.



5. В 1962 году компания начинает производство низкой версии All Star. Спустя четыре года фирма запустила в производство кеды других расцветок, но оставив в линейке изначальные черную и белую.



6. В знаменитом фильме «Рокки» конца 70-х Сильвестр Сталлоне проводит тренировки в кедах Chuck Taylor All-Star.



7. В 1995 году новым владельцем бренда становится компания ApexOne. Новое руководство за шесть лет не сумело вывести из кризиса известную марку и в 2001 году довела Converse до банкротства. В 2003 году Converse покупает Nike, который владеет компанией по сей день.



8. С 1990-х кеды Chuck Taylor стали модными в музыкальной среде. Их носили звезды, включая The Rolling Stones и Курта Кобейна. Участники панк-группы Ramones были большими поклонниками кед этой фирмы. В 2011 году компания открыла студию звукозаписи в Бруклине, которая бесплатно записывает молодые и малоизвестные группы.



9. К 2015 году было продано миллиард пар Chuck Taylor All-Stars.



10. Выручка Converse в 2007 году составляла около $560 млн, а в 2019 году выросла почти в четыре раза до $1,9 млрд.











