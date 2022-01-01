10 интересных фактов о сквоше





Сквош - игровой вид спорта с мячом и ракеткой. В отличие от тенниса в сквоше нет сетки, игроки находятся рядом, а не напротив друг друга. Основная задача соперников - нанести удар в стену с тем расчетом, чтобы другой игрок не смог его отбить.



В сквоше используются специальные ракетки и полые мячи диаметром около 40 мм.



Интересные факты о сквоше



1. Первые правила для игры в сквош были опубликованы в США в 1907 году. Один из самых старейших и престижных турниров по сквошу British Open состоялся в 1930 году, а с 1967 года разыгрывается чемпионат мира.



2. Многие эксперты называют сквош самым здоровым видом спорта. Как и в плавании при игре в сквош должны быть задействованы все группы мышц. За час тренировки сжигается до 1500 килокалорий плюс обеспечивается отличная

кардиоразминка.



3. Самый титулованный игрок в сквош - Джахангир Хан. Представитель Пакистана за долгую карьеру выиграл почти 100 профессиональных титулов и одержал 555 последовательных побед (рекорд!). Джахангир установил еще один рекорд, выиграв свой первый чемпионат мира в 17-летнем возрасте. Сквошисты из этой страны Джахангир Хан и Яншер Хан 14 раз становились чемпионами мира с 1981 по 1996 годы.



4. По данным Профессиональной ассоциация сквоша корты для этой игры функционируют в 152 странах мира. В России 46 клубов, из них 14 сквош клубов в Москве.



5. Скорость мяча в сквоше в два раза больше той, с которой летит футбольный мяч. Рекордсменом на сегодняшний день является австралиец Камерон Пилли. В октябре 2011 года на открытом чемпионате США он разогнал мяч до 281,6 км/ч.



6. Члены британской и испанской королевской семьи, арабские шейхи, бывший президент Египта Хосни Мубарак, футболист Златан Ибрагимович являются давними поклонниками сквоша.



7. Принц Монако Ренье III правил княжеством на протяжении 56 лет до своей смерти в 2005 году и ежедневно играл в сквош. Доподлинно неизвестно, была ли его жена, знаменитая американская актриса Грейс Келли, поклонницей сквоша.



8. Корт для сквоша был на печально знаменитом «Титанике», но пользоваться им могли только пассажиры первого класса.



9. Сквош наравне с бейсболом и софтболом является одним из главных претендентов на попадание в программу летних Олимпийских игр 2024 года.



10. Самые популярные соревнования по сквошу проводятся в известных туристических местах: на Центральном вокзал Нью-Йорка, на Трафальгарской площади в столице Великобритании, рядом с Египетскими пирамидами.











10 исторических фактов о кедах Converse All-Star Правила игры в большой теннис Из какого материала производятся спортивные сетки Хоккей. Россия - Германия. Статистика личных встреч Владимир Тюханов стал победителем турнира по воркауту











