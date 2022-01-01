Усик против Фьюри. Кто станет абсолютным чемпионом в тяжелом весе





В 2022 году должен состоятся один из самых ожидаемых поединков в боксе, который определит бойца №1 в супертяжелом весе. Речь, конечно же, о бое между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.



35-летний Александр Усик является действующим чемпионом по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной федерации бокса (IBF). 32-летний Тайсон Фьюри владеет чемпионским титулом по версии Всемирного боксерского совета (WBC).



Украинский боксер в прошлом году, а точнее 25 сентября, на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур» отобрал чемпионские титулы по версиям WBO, WBA, IBF у британского боксера Энтони Джошуа. Фьюри в 2021 году провел бой с Деонтеем Уайлдером и защитил чемпионский титул по версии WBC.



Кстати, бой между Фьюри и Уайлдером проходил в перчатках Everlast. Известно, что для своих боевых перчаток производитель использует только конский волос и очень нежную кожу. Для подготовки к победе используйте только качественные товары для единоборств.



Если стороны договорятся и бой между Усиком и Фьюри состоится, то на кону будет звание абсолютного чемпиона мира в самой престижной весовой категории.



Кто может быть против этого боя? Помешать поединку между Усиком и Фьюри может Энтони Джошуа и «временный» чемпион WBC Диллиан Уайт. Первый будет настаивать на реванше (и Усик обязан будет согласиться по действующему между ними контракту), а второй занимает первое место среди претендентов от WBC. Сейчас, скорее всего, решается, какой из предполагаемых поединков будет самым выгодным с финансовой точки зрения.



На днях английское издание Daily Star опубликовало информацию о суммах, которые запросили Джошуа и Уайт за то, что дадут разрешение в первую очередь подраться между собой Усику и Фьюри. Джошуа затребовал $20 млн отступных, а Уайт $7 млн. Представители Джошуа также настаивают на гарантии, что он выйдет на бой с победителем. Про такое же требование со стороны Уайта не сообщается. Приведенным цифрам из британского таблоида, конечно, можно не доверять, но ясно одно - бой Усика и Фьюри состоится только тогда, когда финансовые интересы всех заинтересованных сторон будут удовлетворены.



И в заключение приведем высказывания самих спортсменов о возможном поединке.



Тайсон Фьюри: «Я хочу, чтобы Джошуа отошел в сторону, чтобы я мог расплющить Александра Усика».



Александр Усик: «Как я побью Фьюри? Красиво побью».











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