Товары для домашнего фитнеса





Заниматься спортом при современной эпидемиологической ситуации стало гораздо проще на дому. Организовать спортивный уголок можно даже в небольшой квартире, и даже в плохую погоду или в условиях карантина можно будет выполнять оздоровительные комплексы упражнений, худеть или формировать мышечный рельеф своей мечты.



В интернет-магазине СПОРТС ГУДС представлен широкий выбор товаров для фитнеса, кардио и силовых тренировок. Какие снаряды и аксессуары подойдут для дома при ограниченном бюджете?



Утяжелители, эспандеры и свободные веса



Конечно, простую зарядку можно делать дома без дополнительных принадлежностей. Однако стоит увеличить нагрузку на мышцы, и эффективность упражнений сразу возрастет! Можно закрепить на руки или ноги специальные манжеты с утяжелителями или использовать специальные мешки с водой или песком.



Той же цели служат и эластичные ленты или шнуры – эспандеры. Они бывают разного размера и сопротивления, с ручками или в виде кольца, в наборах и по одной штуке.



Наиболее популярным способом создания нагрузки являются гантели. За счет доступного весового ряда можно купить вариант для начинающего или продвинутого уровня, но для экономии места лучше подойдет модель с регулировкой веса. В эксплуатации удобны гантели с виниловым покрытием.



Утяжеления можно добиться и с помощью гири или весовых дисков (штанги).



Силовые тренажеры



Популярным домашним снарядом для подтягиваний является турник. Это компактный тренажер, для которого найдет место в самой маленькой квартире. Выпускаются варианты с настенным креплением или встраиваемые в дверной проем, а также многофункциональные модели с разным хватом и складными брусьями.



Если бюджет и площадь дома не ограничивают выбор, рекомендуем рассмотреть покупку силовой скамьи (прямой или наклонной). Большую пользу для укрепления мышц спины окажет гиперэкстэнзия. Выпускаются комплексные мультистанции, которые предлагают выполнение упражнений для разных групп мышц на небольшом пространстве.



Другие принадлежности



Список предлагаемых производителями спортивных товаров очень широк. Для домашних тренировок советуем приобрести:



- мат для фитнеса (или йоги); такое покрытие с антискользящей поверхностью подойдет для различных комплексов упражнений;

- обручи для талии, в том числе с массажной поверхностью;

- балансировочные и степ-платформы;

- скакалки, а также ролики с ручками для пресса;

- упоры для отжиманий от пола;

- фитбол (медбол) – большой упругий мяч для растяжки и других упражнений.











Шведские стенки: модели и комплектация Спортивное оборудование для улицы в Санкт-Петербурге Разновидности и особенности тренажеров Товары для художественной гимнастики Пояс для похудения – идеальный аксессуар при оттачивании фигуры











