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Разновидности спортивных сеток


Спортивные сетки

Многие спортивные игры трудно себе представить без такого инвентаря как сетка. Спортивные сетки применяются в таких видах спорта как футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, теннис.

Сетка в спортивных играх выполняет много разных функций. Некоторые предназначены для ловли мячей и шайб, другие применяются для разграничения игровой площадки и зрительских трибун. В теннисе и волейболе сетка применяется в качестве разграничителя игровой зоны.

На рынке представлен широкий ассортимент сеток. Цена на заградительные сетки и сетки для различных видов спорта зависит от применяемого в изготовлении материала и размера изделия.

Для различных видов спорта подбираются определенные виды сеток. Для волейбола используется сетка с толщиной нити от 2,2 до 4 мм, шириной 1 метр и длиной около 10 метров. Ячейки выполнены в форме квадрата 10х10 см.

Для футбола используется нить толщиной от 2,2 до 5 мм, а ширина ячейки совпадает с волейбольной. Толщину нити футбольной сетки выбирают в зависимости от интенсивности игры. Чем сильнее удары по воротам могут наносить футболисты, тем большие нагрузки должны выдерживать ворота. Для начинающих и любителей можно приобрести сетку с толщиной нити 2,6 мм, а для профессиональных турниров необходимо выбрать более прочное изделие.

Для хоккейных ворот применяют нить толщиной от 2,2 до 5 мм. А вот ячейки в сетке для хоккея имеют размер 35 и 40 мм. Обусловлено это тем, что в этом виде спорта сетка должна задерживать более маленькую по размерам шайбу. Кроме того, хоккейная сетка, учитывая силу полета шайбы и ее скорость, должна быть изготовлена из очень качественных материалов большой прочности. 

В некоторых случаях необходимо обезопасить места для зрителей от летящего спортивного снаряда. Для этого используются заградительные сетки. Такие сетки обеспечат безопасность болельщиков на трибунах, а также защиту окон, осветительных приборов и другого технического оборудования.

Заградительная сетка идеально подходит для оснащения спортивных залов в различных учебных заведениях, полей для футбола, теннисных кортов, детских садах, фитнес-клубах и прочих учреждениях.

При изготовлении сеток используются такие материалы как капрон и полипропилен. Они обладают не только высокой прочностью, способной выдержать большие нагрузки, но и обладают высокой стойкостью к низким температурам и влажности. Сетка из таких материалов исключает возможность вылета мяча или шайбы за пределы площадки и обеспечивает безопасность зрителей.









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