Велосипед Zippy 12 — прост в обращении, безопасен в эксплуатации





Сегодня мы поговорим о велосипедах. Велосипед, как средство передвижения, был изобретен в 19 веке. Это транспортное средство, которое движется за счет поступательной работы мускулатуры ног, при помощи педалей. Конструкция велосипеда проста. В большинстве своем это рама, руль, педали, колеса (от двух до четырех). Это самый распространенный во всем мире вид транспорта. Таким популярным велосипед стал из-за своей легкости в управлении и простом ремонте, недорогой цене, доступной для всех слоев населения. Велосипед - компактный по размерам, для начала движения не требуется ни дорогостоящего двигателя, ни топлива. Достаточно просто сесть на сиденье велосипеда, оттолкнуться от земли ногами и вы уже в пути. Ознакомиться с выбором вы можете по ссылке https://www.velo-shop.ru/catalog/detskie/



Именно поэтому самым первым в жизни транспортным средством передвижения человека служит велосипед. Любая заботливая мама с появлением ребенка желает, что бы ее малыш рос сильным, здоровым, по возможности меньше болел, не отставал от сверстников в интеллектуальном и физическом развитии. Делая первые в жизни неосознанные и робкие шаги, ребенок учится управлять своим телом, руками и ногами. С каждым маленьким шажком мышцы малыша совершают постоянные тренировки. Падая и вставая, ребенок, словно профессиональный спортсмен, тренирует, накачивает мышцы, подготавливает себя к взрослой жизни. В своей каждодневной тренировке, малыш использует подручные средства, погремушки и куклы для накачивания мышц рук, ходунки для ног.



Детский велосипед справляется с этой задачей быстрее и эффективнее. Это не только транспортное средство, позволяющее осваивать ребенку новые пространства, но и многофункциональный спортивный инвентарь. Непринужденно, в игровой форме ребенок занимается совершенствованием своего тела. Поворачивая руль в разные стороны, у малыша развиваются мышцы рук, крутя педали или просто отталкиваясь от поверхности земли — мышцы ног и туловища. Осанка малыша становится красивой и ровной. Тренируется вестибулярный аппарат и отрабатывается умение держать равновесие.



Велосипед есть почти в каждой семье, он стал неотъемлемым атрибутом современного человека. Однажды сев на велосипед, и научившись управлять им, лучше, если это произойдет в детстве, человеческое тело сохранит на всю жизнь навык езды, прекрасное чувство скорости и в тоже время безопасности. Чем раньше появится надежный железный друг у вашего малыша, тем насыщенней и разнообразней станет его внутренний мир. Сегодня, многие производители детских велосипедов, предлагают остановить свой выбор на их продукции. Как правильно выбрать транспортное средство для любимого ребенка и не ошибиться? Хороший велосипед должен обладать следующими качествами: быть прочным, безопасным, функциональным, красочным, доступным по цене.



Всем этим требованиям в полной мере отвечает велосипед на четырех колесах фирмы Zippy. Модель Зиппи 12 (Zippy 12) - лучший велосипед для детей в возрасте от 2 до 4 лет. Низкая рама специально изготовлена для удобной и легкой посадки ребенка на велосипед. Малыш быстро растет и набирается сил. У Зиппи 12 без особого труда можно отрегулировать по высоте руль и сиденье под любой рост ребенка. Велосипед оснащен, так нужными для маленьких детей, дополнительными колесами, установленными по бокам, с помощью усиленного крепления. Большие, широкие шины с высокими и мягкими протекторами специально адаптированы для комфортной езды по неровным дорогам, максимально защищая неокрепший позвоночник ребенка от излишних нагрузок.



В модели Zippy 12 предусмотрены два тормоза. Заднее колесо останавливается при нажатии на педали. На руле велосипеда, в удобном месте, установлен рычаг ручного тормоза. Достаточно небольшого усилия на передний или задний тормоз (возможно сразу на оба тормоза) чтобы полностью остановить велосипед в нужном месте. Родителям хорошо известно как детишки любят ходить, бегать или кататься на велосипеде по лужам. Специально для защиты от воды и грязи на велосипеде Зиппи 12 над переднем и заднем колесами предусмотрительно установлены функциональные хромированные крылья. Зиппи комплектуется надежным и практичным багажником для перевозки малогабаритных вещей, игрушек. Защитная накладка на цепь предотвратит случайное попадание предметов в движущие части велосипеда.



Велосипед оснащен защитными светоотражающими поверхностями для привлечения внимания и безопасного движения в вечернее время по прилегающим к дому местам, белого цвета спереди и красного сзади. Как любой другой вид спорта, езда на велосипеде требует восполнения водного баланса организма, а в жаркую погоду это особенно актуально. Производитель позаботился даже об этом, в комплектации предусмотрена удобная пластиковая бутылочка для воды. Стильный гаджет — игрушечный мобильный телефон, не может оставить равнодушным ни одного ребенка.



С полной уверенностью можно сказать, что детский велосипед Зиппи 12 (Zippy 12) имеет богатую комплектацию, прост в обращении, безопасен в эксплуатации, а имея привлекательную цену, является хитом продаж!



















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