



Каждый поклонник стрельбы из пистолетов, ружей и винтовок задумывается о переводе своего увлечения в более полезное или даже профессиональное русло. Встает вопрос выбора вида спорта, который позволит научиться метко стрелять. Существует ряд направлений, которые имеет смысл рассмотреть детально.





Становление стрельбы как спортивной дисциплины



Стрельбу называют одним из древнейших видов спорта. Люди много лет соревновались в меткости, используя луки и арбалеты. Появление более совершенного огнестрельного оружия ничего не поменяло кардинальным образом, поскольку оно также использовалось в различных состязаниях. Чтобы достигнуть успеха, стрелку приходилось много тренироваться и развивать свой талант.







Позже стали появляться аналоги огнестрельных винтовок и пистолетов, представляющие собой пневматическое оружие с ограниченной энергией выстрела. Их начали активно применять в любительских соревнованиях как относительно безопасную альтернативу боевым моделям.





Разновидности стрелкового спорта



Стрелковый спорт принято рассматривать в рамках нескольких категорий, объединяющих состязания с теми или иными правилами:



- Практическая стрельба. Дисциплина предполагает постоянное передвижение спортсмена по оборудованному стенду, в котором необходимо оперативно поражать динамичные и статичные цели. Для стрельбы чаще всего применяют пистолеты, винтовки или автоматы.







- Высокоточная стрельба. Направление, в рамках которого стрелок должен поражать цели с дальней дистанции при помощи нарезной винтовки. В эту группу включают варминтинг (стрельба по мишеням в виде грызунов), бенчрест (с использованием специального станка) и снайпинг (с помощью снайперского прицела).



- Пулевая стрельба. Этот вид спорта входит в программу Олимпийских игр и включает в себя ведение огня из пневматических пистолетов или винтовок калибра 4,5 мм. Мишени из плотного светлого материала поражаются специальными пулями. В рамках профессиональных состязаний нередко используют электронные мишени, позволяющие максимально точно оценивать меткость стрелка.



- Стендовая стрельба. Категория объединяет дисциплины для наработки моторики вкладки и выстрела из гладкоствольных ружей по движущимся мишеням. Тренировки и соревнования проводятся на специальных площадках, где размещены аппараты для выталкивания мишеней (тарелок) в воздух.







Это лишь самые популярные виды стрелкового спорта, которые доступны всем. Также встречаются более редкие направления, отличающиеся применением специфического вооружения и оборудования.





Польза стрелкового спорта для человека



Как и другие виды спорта, стрельба положительно влияет на здоровье и развитие человека. Среди наиболее явных моментов выделяют:



- общее укрепление тела и здоровья стрелка;

- развитие глазомера и точности;

- выработка целеустремленности и упорства;

- усиление чувства ответственности;

- проявление выдержки и хладнокровия.





Рекомендации по выбору направления и тренировкам



Те, кто начинают погружаться в мир стрелкового спорта, сталкиваются с множеством сложностей. Далеко не всегда понятно, с чего лучше начать и каким образом действовать для превращения своего увлечения в спорт. Всем поклонникам стрельбы стоит придерживаться следующих рекомендаций:







- Важно с самого начала определить, какой стрельбой человек хочет заняться. От этого зависит набор используемого оружия. Можно взяться как за настоящее огнестрельное оружие, так и за более безопасные пневматические аналоги.



- Начинать обучение можно в любом возрасте. Пневматика подходит для тренировки детей от 7-8 лет. Малокалиберные варианты доступны в секциях с 12 лет. А начиная с 18 лет человек можно приобретать огнестрельное оружие (при получении допуска), а также серьезно заниматься стрельбой из него.



- Лучше начинать с того, что кажется наиболее интересным. Так удастся избежать скуки при долгих тренировках. Позже можно будет перейти к более сложным профессиональным типам стрельбы.



- Очень важно подобрать наставника, который поможет избежать ошибок и предотвратит потерю интереса.



- Стоимость увлечения стрельбой может быть очень разной. Все зависит от типа используемого вооружения. И даже среди пневматических винтовок или пистолетов можно найти решения в очень разных категориях. Но без минимальных вложений в оружие и патроны точно не обойтись.



- Первые уроки стрельбы всегда должны быть посвящены технике безопасности. Основы должны быть доведены до автоматизма. Без этого полноценно развиваться попросту не получится.



- Начинать работу над своими навыками лучше с пневматики, которая не только более безопасна, но также практически не имеет отдачи. Затем переход на огнестрельное оружие осуществляется постепенно – от мелких калибров к крупным. За счет этого влияние отдачи будет не таким сильным, а руки привыкнут.



На то, чтобы научиться стрелять действительно метко, может уйти не один год. Как и в любом спорте, в стрельбе крайне важна регулярность тренировок и грамотный подход к исправлению ошибок. Проявить полученные навыки можно в рамках любительских соревнований, которые вполне могут стать отправной точкой на пути в профессиональный спорт.



Сейчас есть много видов спорта, которыми может заняться любитель пострелять. Причем это касается как поклонников классических спортивных винтовок, так и владельцев пистолетов. Имеет смысл попробовать себя сразу в нескольких направлениях, чтобы выбрать наиболее подходящее.