«Ференцварош» - «Карабах»: попадет ли команда Черчесова в отборочный раунд, прогноз, где смотреть





Станислав Саламович продолжает свой путь на евроарене.



9 августа состоится ответный матч между венгерским «Ференцварошем» и азербайджанским «Карабахом». Как известно, соперники выясняют отношения в рамках квалификации Лиги чемпионов.



Квалификация Лиги чемпионов пока не доступна ни на одном из российских каналов, но, к счастью, матчи с участием «Ференцвароша» Черчесова и «Монако» Головина вы можете посмотреть на портале «Футбол 24» в разделе «Футбол онлайн».



Первая игра в Азербайджане завершилась мировой – 1:1. На гол Франка Боли хозяева поля ответили голом ОвусуКвабены. Обе результативные атаки были осуществлены еще в первом тайме.



Как известно, сейчас «Ференцварошем» руководит российский специалист Станислав Черчесов, поэтому матчи с участием этой команды вызывают особый интерес, особенно, когда речь идет о международных баталиях.



«Аншлаг на стадионе оказал на нас сильное давление, да и погода была важным фактором, но это не значит, что мы хотели лишь защищаться. У нас были хорошие моменты во втором тайме. Показанная игра и итоговый результат - это разное. Есть вещи, которыми я не хочу делиться публично. Мы все обсудим с игроками», - сказал Черчесов в послематчевом интервью.



Если «Ференцварош» пройдет «Карабах», то попадет в плей-офф на победителя пары «Шериф» - «Виктория» Пльзень. Скорее всего, это будут чехи, победившие в Молдове со счетом 2:1, причем, без особых усилий.



Шансы подопечных Черчесова в преддверии ответной дуэли выглядят весьма предпочтительно. «Ференцварош» будет играть в родных стенах и получит мощную поддержку со стороны своей фанатской торсиды. Черчесов обязательно подберет нужные слова в раздевалке, мотивация у хозяев будет запредельной. Если «Ференцварошу» еще и удастся забить быстрый гол, то его задача значительно облегчится. Черчесов умеет действовать «от соперника» и «сушить» поединки, делая ставку на прагматизм.



Добавим, что первую победу в рамках ЛЧ в качестве тренера Станислав Саламович добыл именно с «Ференцварошем». Ранее венгры разгромили казахский «Тобол».



















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