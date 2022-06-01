Стратегия ставок на баскетбол





Баскетбол — динамичный и результативный вид спорта. Этим он привлекает большое количество поклонников, которые скачают 1xBet apk, чтобы ставить со смартфона. На дистанции повысить вероятность прохода пари и получать регулярную прибыль удается при следовании рабочим беттинговым стратегиям.





Ставки по четвертям



Одна из популярных и действенных стратегий в 1xBet— оформление пари на победу андердога в четверти баскетбольного матча. Встреча делится на четыре отрезка по 10 (в европейском баскетболе) или по 12 минут (по американским правилам).



В такой ситуации победить минимум в одной четверти часто удается даже безоговорочному аутсайдеру. Например, в заключительном отрезке матча, когда фаворит обеспечил себе весомое преимущество, решает поберечь силы для следующего поединка.



Стратегия ставок на победу андердога в четверти в 1xBet основана на догоне. Если пари проигрывает, нужно оформить аналогичную ставку на следующий отрезок матча, увеличив сумму. Рассчитать нужно так, чтобы хватило на возврат потерянных ранее средств и получение итоговой прибыли. Догон играют циклами, когда беттор добивается успеха, его завершают, чтобы начать новый.





Преимущества стратегии



К основным плюсам применения стратегии догона по четвертям опытные капперы относят:



1. Аутсайдер крайне редко проигрывает все четверти в матче, даже если у противника весомое преимущество.



2. Фаворит после второй-третьей четверти, как правило, начинает сбавлять обороты, оформив солидный перевес в счете. В этой ситуации тренеры часто отправляют на скамейку запасных лидеров. У мотивированного андердога появляется реальный шанс зацепиться за победу, как минимум, в одной четверти.



3. При расчете фор букмекерские конторы в баскетболе часто неверно расценивают шансы противников. Особенно если пользователь ставит на не самые популярные чемпионаты.



Это весомые доводы, которые доказывают, что данная стратегия регулярно работает. Редко случаются матчи, когда одной из команд удается победить во всех четвертях.





Как работает стратегия догона?



Изначально невозможно предположить, в какой четверти у аутсайдера будет возможность победить. Не всегда фаворит сразу берется за дело и оформляет солидный задел. Нередко все происходит с точностью до наоборот. Более сильный коллектив недооценивает противника, поэтому уступает вначале матча, но в итоге добивается успеха на классе.



Суть стратегии догона в том, что пользователю и не нужно прогнозировать, в какой именно четверти победит андердог, а ставить на все подряд, пока не удастся получить прибыль.



Начинать нужно с первой четверти, если ставка проиграла, оформить аналогичное пари на вторую. При этом увеличить сумму с тем расчетом, чтобы вернуть потерянные ранее средства и в итоге остаться в плюсе. Когда аутсайдеру, наконец, удается победить, цикл завершается, нужно начинать новый.



Если андердог все же уступил во всех четырех четвертях, что происходит крайне редко, не нужно расстраиваться. Беттору нужно найти новый матч и ставить с первой четверти на победу аутсайдера, продолжая цикл, начатый в предыдущей встрече.



Особенность догона — необходимо иметь на счете крупную сумму, чтобы пользователю хватило денег отыграться в случае продолжительной серии неудач.





Пример использования стратегии догон



Когда беттор применяет стратегию догона, ему изначально нужно решить, сколько он планирует заработать в текущем цикле и каждый раз точно рассчитывать сумму каждой следующей ставки.



Для расчета суммы пари используется формула (X+Y) / (K—1), в которой:



Х — запланированная прибыль;

Y — ранее проигранная сумма;

К — коэффициент на победу аутсайдера в предстоящей четверти.



Например, клиент букмекерской конторы рассчитывает заработать 5 000 рублей. Выигрывает только шестая ставка в цикле:

Номер

ставки Коэффициент Сумма ставки

(в рублях) Результат Итог

(в рублях) 1 2,2 10 000 Проигрыш 10 000 2 1,9 16 667 Проигрыш 26 667 3 2,4 19 047 Проигрыш 45 714 4 1,85 59 664 Проигрыш 105 378 5 2,3 84 906 Проигрыш 190 284 6 2,1 177 531 Выигрыш 372 815

Расчет чистой прибыли: 372 815 — 177 531 — 190 284 = 5 000 рублей.





Чет/нечет



Аналогично стратегию догона в баскетболе можно применять при ставках на чет/нечет по четвертям. В этом случае пользователь выбирает, каким будет тотал в первой четверти матча — четным или нечетным.



Если пари сыграло, цикл завершается, нужно начинать его заново. В случае поражения, ставить на этот же исход в следующей четверти, увеличивая сумму. Продолжать так делать до того момента, пока не удастся получить прибыль.



По теории вероятности не будет сыграно большого количества только четных или только нечетных четвертей подряд. Поэтому при наличии крупной суммы на балансе, которая позволит отыграться в случае затянувшейся серии неудач, пользовать получит прибыль по данной стратегии.