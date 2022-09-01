Сертификация спортивного оборудования и инвентаря





Спортивный инвентарь и оборудование, используемое в спортзалах и в домашних условиях, должно отличаться такими характеристиками, как надежность, безопасность, устойчивость к различным нагрузкам. Чтобы подтвердить соответствие спортинвентаря данным требованиям, перед выпуском в обращение изготовители / импортеры проводят испытания. По их результатам выдаются разрешительные документы или добровольные сертификаты.



В большинстве случаев на данную категорию продукции не распространяется требование о прохождении обязательной оценке соответствия. Однако на некоторые изделия потребуется оформить разрешительную документацию.



Получить помощь в ее оформлении можно, обратившись к экспертам по сертификации. Узнать детали сотрудничества можно на портале:

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В каких случаях оценка соответствия обязательна?



Если спортоборудование работает от электрической сети, потребуется пройти декларирование по следующим регламентам:



- ТР ТС 004/2011 — устанавливает требования безопасности к низковольтному оборудованию;



- ТР ТС 020/2011 — контролирует помехоустойчивость и электромагнитную совместимость тех. устройств.



В тех. регламентах содержится перечень показателей безопасности, которые проверяются во время лабораторных испытаний:



- изоляционная защита от поражения электрическим током;



- устойчивость к нагрузкам и прочим воздействиям механического характера;



- отсутствие излучений;



- износостойкость;



- прочность и другие характеристики.



Ранее сертификации по ПП РФ № 982 (с 01.09.2022 г. его заменит ПП РФ № 2425) подлежал инвентарь для спортивных игр, однако, данный раздел исключен из перечня Постановления. Процедура проводится в добровольном порядке.





Какие добровольные документы могут оформить изготовители и импортеры?



Согласно положениям ФЗ № 184, каждый предприниматель или юр. лицо вправе пройти добровольную сертификацию соответствия стандартам, чтобы получить следующие преимущества:



- возможность продемонстрировать потребителю качество спортинвентаря, выделить отличительные характеристики;



- повышение шансов на выгодное сотрудничество с крупными заказчиками и победу в тендерах;



- укрепление имиджа, позиций компании на отечественном рынке, доверия потребителей;



- повышение потребительского спроса и расширение рынков сбыта.



Пройти процедуру могут изготовители / импортеры спортоборудования и инвентаря, которое не подлежат обязательной оценке соответствия. Также можно оформить сертификат дополнительно после получения разрешительной документации.



Показатели, проверяемые в лаборатории, а также методы исследований, содержатся в стандартах. Если на определенный вид изделий отсутствует профильный ГОСТ, изготовитель разрабатывает ТУ.



Также в добровольном порядке можно получить:



1. Экспертное заключение, которое выдает Роспотребнадзор. Подтверждает соответствие санитарным нормам, гигиеническую чистоту изделия, отсутствие токсичных соединений в составе материала, из которого изготовлен инвентарь. Процедура проводится в соответствии с Решением КТС № 299.



2. Сертификат ИСО. Свидетельствует о наличии в компании сертифицированной системы управления, интегрированной согласно требованиям стандартов ISO. Чаще всего это СМК по стандарту ISO 9001. Ее внедрение позволяет контролировать качество продукции на всех этапах ее создания.



3. Отказное письмо. Свидетельствует о том, что инвентарь не подлежит обязательной сертификации / декларированию / гос. регистрации и иным формам оценки. Письмо могут запросить сотрудники таможни при ввозе продукции в Россию, для участия в тендере, размещения товара на маркетплейсах и т.д.





Этапы прохождения процедуры



Процедура оформления документации состоит из нескольких этапов:



1. Предприниматель направляет заявку, подготавливает запрашиваемый комплект документов.



2. Проводится отбор образцов и лабораторные исследования. Для продукции серийного выпуска – проверка производственного состояния.



3. Составляется протокол испытаний / акт производственной проверки.

4. Оформляется сертификат, данные о нем отражаются в соответствующем реестре.



Перечень необходимой документации



Для оформления разрешительной документации необходимо заполнить заявку, указав в ней данные о производителе и заявленном ассортименте спортинвентаря. Также от заявителя потребуются:



- сканы ОГРН, ИНН, устава;



- действующие на производстве стандарты ГОСТ или ТУ;



- договор аренды / иное подтверждение права собственности на используемые помещения (для продукции серийного производства);



- договор уполномоченного лица (ДУЛ), инвойс и внешнеторговый контракт с инвойсом на поставку партии спортивного оборудования или инвентаря, письмо на ввоз образцов для исследований (для импортной продукции);



- прочую документацию (при необходимости).



Пройти сертификационные мероприятия предприниматели могут самостоятельно, однако, это довольно сложный и многоэтапный процесс. Отсутствие соответствующего опыта, знаний нюансов законодательства может привести к отказу в выдаче разрешительного документа и лишним тратам времени.



Советуем делегировать полномочия специалистам в области сертификации. Если остались вопросы, обращайтесь к экспертам. Консультации бесплатные!