Почему сначала лень идти в тренажерный зал, а потом не жалеешь, что пошел?







Тренажерные залы и их история



Самый первый в мире гимнастический клуб, а ныне тренажерный зал был основан Францем Нахтегаллом из Дании в 1799 году. А в 1811 гожу Фредерик Людвиг Ян из Германии считается создателем коня, сводчатых блоков с лестницей, параллельных и горизонтальных брусьев, которые располагалась на открытом поле, где мужчины могли заниматься физическими упражнениями. Позже в 1860 году клубы стали распространяться по всему миру, выходя на масштабный уровень, существования по обе стороны Англии. В 1948 году открытый тренажерный зал в Брюсселе, Бельгии в течении года был перемещен в Париж, Францию с уже современным оборудованием (штангами, веревками, турниками. индийскими дубинками, гантелями и т.д.). Позже,в 1965 году Джо Голд открыл тренажерный зад «Gold’s Gym», который был выкуплен и лицензирован с переходом на франчайзинговую модель, что по подсчетам на 2019 год насчитывала около 700 клубов по всему миру. Альберт Эйнштейн говорил «различие между прошлым, настоящим и будущим - это всего лишь упорно сохраняющаяся иллюзия». В его словах можно увидеть смысл в практиках прошлого и настоящего пугающие своей схожестью, соотнося мысль с фитнесом. Ведь гладя на современные инновации, другим может показаться новая иллюзия на старом холсте.





Принцип сопротивления



Наше тело не любит изменений, особенно касаемо движения, проще полежать и ничего не делать. Потому мы мотивируем себя на активную работу над своим телом, ведя здоровый образ жизни, придерживаясь диет и правил, но все это тщетно, если нет силы воли. Привычка вырабатывается в ходе регулярно производимой работы, стоит перебороть себя и уже через месяц, видны результаты. К примеру, человек хочет пойти в тренажерный зал, но изо дня в день возникают отговорки и тело дает сбой, а мозг поддается, откладывая все на завтра. За формирование привычки у человека отвечает полосатое тело, часть мозга. Это та часть, которая имеет анатомическую структуру, относящуюся к базальным ядрам полушария головного мозга. При постоянно повторяющемся действии, привычка выработается за двадцать один день. Как выяснилось, по мнению ученных, для возникновения привычки достаточно одинаково повторяющиеся процессы, т.к. мозг регулярно ищет способ для экономии энергии и для поддержания стабильного расхода собственных ресурсов, превращает в привычку любое частое действие. После продолжительного времени посещения тренажерного зала, тело само будет идти в нужном направлении, безотказно действуя с видимыми результатами.





Автоматизация процесса управления и учета в тренажерном зале



В каждом деле требуется специалист, который поможет во всех нюансах, будет круглосуточно в форме, выстраивая стратегии повышения качества и объемов, с минимальными затратами времени и энергии. Невозможно? Конечно же возможно. Программа для тренажерного зала от компании «Универсальная Система Учета» разработано с целью автоматизации процессов любого бизнеса. Программа способна справиться с любыми задачами и расчетами цифр, координируя работу служащих, привлекая и удерживая клиентов, оформляя записи и предоставляя абонементы в системе. Нет необходимости переживать за истекшие сроки абонементов, в программе видна вся информация, с автоматически уведомлением клиентов о необходимости пополнить стоимость, которая может производиться в безналичной форме, через терминалы, QR-кодом или перечислением средств со счета. Программа может взаимодействовать со сканирующими устройствами, используя электронные браслеты и карты, ключи, доступно сканировать изображение клиентов, идентифицирующими устройствами. Вся информация по видам услуг и по клиентам будет отражаться в базе, с обновлением и добавлением дополнительной информации, Для привлечения и удержания клиентов, предусматривается рассылка информационных материалов на электронную почту голосовыми или текстовыми сообщениями. В программе доступно сохранять неограниченные объемы информации, с общим доступом для всех пользователей. Ведение учета над работой сотрудников также включено, ведя табели с общим проработанным временем и начислениями по сдельной оплате.





Бухгалтерия неотъемлемая часть любого дела



При управлении тренажерным залом, следует не забывать про ведение бухгалтерского учета, формировать документацию и отчетность, отражать данные по прибыли поквартально в налоговых ведомостях, в удобной форме интегрируя с налоговым комитетом. Все расчеты в программе осуществляются автономно, применяя электронный калькулятор, учет в тренажерном зале будет точным и автоматизированным, с минимальными рисками и накладками. Программа позволяет контролировать всю продукцию и инвентарь, своевременно производя инвентаризацию и ремонт тех или иных деталей, учитывая сроки эксплуатации и т.д. При заканчивающихся позициях товаров и продукции для клиентов, система вышлет уведомление о восполнении запасов. Также, при установке видеокамер, доступно исключить множество проблем, в реальном времени отражая данные по каждому залу. Таким образом, можно анализировать заполняемость определенных залов, оценивая частое время посещений и актуальное расположение.





Современная мода на формы



В здоровом теле здоровый дух. Ни для кого не секрет, что люди, ухаживающие за собой, привлекают внимание и на сегодняшний день актуальна тема спорта, правильного питания, интервального голодания и т.д. Только ленивый не пользуется доступной информацией, которая в совокупности с походами в тренажерный зал даст максимальные результаты, учитывая небольшие финансовые вложения. Нет необходимости нанимать тренера, достаточно приобрести онлайн-курс с максимально доступной информацией. Можно заниматься и дома, взяв инвентарь, но в тренажерном зале каждый мотивируется, видя эталон для подражания и стремясь к таким же формам. Приобретая абонемент, уже не будет пути обратно. Потому изменения в лучшую сторону неизбежны.