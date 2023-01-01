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Какой вид спорта самый популярный на сегодня



Самые популярные виды спорта

Какой вид спорта самый популярный в мире на сегодня? На странице представлен рейтинг видов спорта по популярности по всему миру.

Самые популярные виды спорта в 2023 году


1. Футбол - 3,5 миллиарда зрителей
Cамый популярный вид в мире как по телевизионному охвату, так и по количеству человек, занимающихся им на любительском или профессиональном уровне.

2. Крикет - 2,5 миллиарда зрителей
Cамый популярный спорт в странах Азии. Больше всего фанатов у крикета в Индии.

3. Баскетбол - 2,2 миллиарда зрителей
География распространения спорта охватывает почти весь мир: США, Аргентина, Греция, Испания, Россия и Китай.

4. Хоккей - 2 миллиарда зрителей
Один из самых популярных видов спорта в странах Северного полушария.

5. Теннис - 1 миллиард зрителей
Самый популярный индивидуальный вид спорта в мире.

6. Волейбол - 900 миллионов зрителей
Волейбол - самый распространённый вид спорта в мире - в мире больше всего именно волейбольных федераций спорта.

7. Настольный теннис - 850 миллионов зрителей
Особую популярность этот вид спорта приобрел в Европе и странах Юго-Восточной и Восточной Азии.

8. Бейсбол - 500 миллионов зрителей
В мире 120 федераций бейсбола, а спорт популярен в США, Японии, Венесуэле, Китае, Южной Корее, Мексике и на Кубе.

9. Американский футбол и регби - 410 миллионов зрителей
Вид спорта считается самым популярным в США. Регби особую популярность имеет во Франции, Новой Зеландии и Южной Африке.

10. Гольф - 390 миллионов зрителей
Широкое распространение гольф имеет лишь в США, Канаде и Европе.









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    Какой вид спорта самый популярный на сегодня

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    Какой вид спорта самый популярный в мире на сегодня? На странице представлен рейтинг видов спорта по популярности по всему миру.

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