Какой вид спорта самый популярный на сегодня





Какой вид спорта самый популярный в мире на сегодня? На странице представлен рейтинг видов спорта по популярности по всему миру.





Самые популярные виды спорта в 2023 году



1. Футбол - 3,5 миллиарда зрителей

Cамый популярный вид в мире как по телевизионному охвату, так и по количеству человек, занимающихся им на любительском или профессиональном уровне.



2. Крикет - 2,5 миллиарда зрителей

Cамый популярный спорт в странах Азии. Больше всего фанатов у крикета в Индии.



3. Баскетбол - 2,2 миллиарда зрителей

География распространения спорта охватывает почти весь мир: США, Аргентина, Греция, Испания, Россия и Китай.



4. Хоккей - 2 миллиарда зрителей

Один из самых популярных видов спорта в странах Северного полушария.



5. Теннис - 1 миллиард зрителей

Самый популярный индивидуальный вид спорта в мире.



6. Волейбол - 900 миллионов зрителей

Волейбол - самый распространённый вид спорта в мире - в мире больше всего именно волейбольных федераций спорта.



7. Настольный теннис - 850 миллионов зрителей

Особую популярность этот вид спорта приобрел в Европе и странах Юго-Восточной и Восточной Азии.



8. Бейсбол - 500 миллионов зрителей

В мире 120 федераций бейсбола, а спорт популярен в США, Японии, Венесуэле, Китае, Южной Корее, Мексике и на Кубе.



9. Американский футбол и регби - 410 миллионов зрителей

Вид спорта считается самым популярным в США. Регби особую популярность имеет во Франции, Новой Зеландии и Южной Африке.



10. Гольф - 390 миллионов зрителей

Широкое распространение гольф имеет лишь в США, Канаде и Европе.