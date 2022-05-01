Теннис для детей: с какого возраста и какая польза





Если вы хотите, чтобы ваш ребенок гармонично развивался, был физически развит и укрепил свой иммунитет, то игра в теннис подойдет для этого наилучшим образом. В результате исследования, проведенного учеными из Дании, было установлено, что теннис продлевает жизнь лучше бега и футбола. Все благодаря общению, эмоциям и интервальным нагрузкам.





С какого возраста стоит отдавать ребенка в большой теннис



Если ваш ребенок уравновешен и уже умеет концентрироваться на одном деле в течение часа, то специалисты рекомендуют приступать к тренировкам в школе тенниса с 5 лет. В другом случае стоит подождать несколько лет. Не стоит волноваться, при хорошей мотивации начавшие заниматься в 7-8 лет через некоторое время догоняют сверстников и достигают успеха.



Но знакомить своего ребенка с этим видом спорта стоит с 3 лет. С этого возраста можно прививать любовь к большому теннису, знакомить с ракеткой и правилами игры.





Выбор экипировки для детей



Для тренировок и игры в большой теннис затраты на экипировку не слишком высокие. Большого количества дорогой амуниции, как например в хоккее, здесь не требуется.



Основные требования к экипировке следующие:



1. Ракетки для тенниса продаются трех видов - для профессионалов, для любителей и для тренировок. Для ребенка, который только начинает заниматься этим видом спорта, стоит приобрести тренировочную ракетку. При покупке стоит учитывать рост ребенка.



2. Мячи можно приобретать любые, особых требований для юных теннисистов к ним нет. Единственное, на что следует обратить внимание, так это на соответствие их покрытию корта и герметичность. Для новичков и очень маленьких детей стоит выбрать мягкие мячи. Они красные и пружинят от поверхности.



3. К одежде и обуви специфических требований не предъявляется, но одежда и обувь должны быть изготовлены из натуральных тканей, быть удобными и не мешать движениям ребенка. Кроссовки лучше подобрать с поддержанием голеностопа.





Какую школу тенниса лучше выбрать



Детская теннисная спортивная школа, которая расположена в Апрелевке в спортивном комплексе APRIL TENNIS CLUB, осуществляет набор в школу тенниса для детей.



Если в ваши планы не входит завоевание медалей, а целью является гармоничное развитие ребенка, то не стоит пока обращать внимание на известные теннисные академии. Стоит выбрать корт недалеко от дома. В этом случае отводить и забирать ребенка из секции не составит большого труда.