



То, что спорт имеет ощутимое влияние на психику спортсменов – факт, который давно подтвержден. В последнее время большую популярность приобрела тема, и утверждение, что спорт имеет определенное влияние и на психику фанатов.



Радость, восхищение и переживание – далеко не единственные эмоции, которые может вызвать просмотр любимого матча или турнира. Просматривайте любимые спортивные события, испытывайте незабываемые эмоции и погружайтесь в неповторимую спортивную атмосферу, а www.pari.ru вам в этом поможет.



Спортивные психологи и нейролингвистические терапевты уже не один год занимаются исследованием психических расстройств или других реакций организма, которые могут возникнуть в процессе просмотра игры, и ищут объяснения, как меняется психология болельщика, под действием тех или иных факторов. Казалось бы психически здоровые люди, живущие в социально стабильной среде, могут просто терять контроль над своими эмоциями на стадионе, арене или даже перед телевизором в спортивном клубе или дома. Обычно такие состояния не носят единичный характер и время от времени повторяются, разница состоит лишь в том, какой именно вид спорта может вызвать у человека такие эмоции.



Кроме того, что фанаты могут испытывать те же гормональные всплески, что и сами спортсмены, быть в напряжении весь матч или игру, испытывать беспокойство и тревожность, или безгранично радоваться в случае победы фаворита, спортивные события могут вызвать и ряд негативных изменений на психику человека. Спортивные фанаты могут становиться раздраженными, злыми, замыкаться в себе в случае неудач любимых игроков, и такое состояние может продолжаться вплоть до момента следующих матчей. Успешность любимых игроков может стать психологическим толчком к самостоятельным занятиям спортом, к здоровому образу жизни, а также положительно влиять на общее эмоциональное состояние человека.



Кроме психологических изменений и влияний на психику одного человека, спорт может вызвать конфликты между двумя или более сторонами, на фоне расхождения спортивных интересов или предпочтений. Следует заметить, что в обычной бытовой ситуации, конфликтующие лица могут полностью сосуществовать и не входить в споры, поэтому можно сделать вывод, что причиной психологического состояния, которое привело к спору, является именно спорт.



Есть несколько интересных фактов, как спорт влияет на психику фанатов:



- просмотр старых футбольных матчей, замедляет развитие деменции (это связывают с эмоциональной памятью, организм запоминает эмоции пережитые во время происходящего);



- у людей, являющихся спортивными фанатами, улучшается деятельность мозга и стимулирует запоминание и воспроизведение фактов.





Что такое фанатизм и в чем он проявляется



Фанатизм в спорте - это сложный психологический процесс, характеризующий особую преданность команде или отдельному спортсмену.



Многих интересует вопрос: кто такие фанаты, а именно спортивные.



Спортивные фанаты – это люди, испытывающие чрезмерное увлечение к спортсмену или спортивной команде.



Спортивный фанат очень остро переживает любые события, связанные со спортивной карьерой своих кумиров. Проблема фанатизма заключается в резком изменении поведения и эмоционально-психологическом состоянии фаната.













В частности, поведение можно описать двумя моделями:



Победа и успех команды. Бурная радость, яркие положительные эмоции. Обычно такое состояние может поддерживаться не только после окончания соревнования, но и в течение длительного времени, изменяя и обычную социальную жизнь. Такие изменения могут быть заметны и коллегам или членам семьи. Негативной стороной положительных эмоций связанных с успешностью команды являются - неконтролируемые эмоциональные всплески, которые могут побуждать даже к опасным для жизни действиям (прыжки в толпу, затяжные празднования победы). Сложностью такого психологического состояния является то, что фанат чувствует себя неотъемлемой составляющей команды и считает своей обязанностью громко праздновать (в некоторых случаях употреблять алкогольные напитки) победу кумиров.



Проигрыш – в большинстве случаев влечет за собой неконтролируемую агрессию, которая может переходить все границы. Фанат будет пытаться любым способом выпустить эту агрессию на один из объектов, которым могут стать не только предметы, но и совсем незнакомые люди или фанаты команды соперника. Проблемой может стать тяжелое психологическое состояние вплоть до депрессии, утраты интереса к окружающей жизни и глубокие переживания.



Усугубляющим фактором для обоих таких состояний служит трибуна или другое место где проводятся спортивные соревнования, ведь там фанаты испытывают полную свободу, отсутствие рамок или границ, поэтому часто переносят свои эмоции с трибуны или спортивного клуба в другие сферы жизни.



Хорошо, когда эмоции остаются на трибуне и не выходят за рамки, но это не всегда так, именно тогда и можно говорить о проявлениях фанатизма.





Почему фанаты становятся зависимыми от спорта



Просмотр любимых матчей или соревнований вызывает появление определенных эмоций. Обычно такие эмоциональные состояния сопровождаются выбросами гормонов, в частности кортизола. Фанаты, испытывая во время игры приятные ощущения, стремятся как можно чаще находиться в таком состоянии. Получая безумные эмоции, их хочется испытывать снова и снова, а для этого необходимо посетить новую игру, находиться на трибуне или в другом месте, с которым связаны такие гормональные выбросы, поэтому наблюдается агония, желание как можно скорее все повторить.



Спорт однозначно вызывает зависимость и на это влияет не только кортизол, но и такой гормон, как дофамин. Именно он влияет на чувство удовольствия и формирует привязанность к таким эмоциональным раздражителям (в данном случае, спорт, команда или игрок).



Кроме дофамина на чувство привязанности и зависимости, влияют и эндорфин, серотонин, норадреналин, производимые при просмотре спортивных событий.



Как ни странно, но усилить спортивную зависимость может и атрибутика, которую бесплатно раздают болельщикам. Такие предметы еще больше присоединяют фанатов к команде и заставляют чувствовать себя неотъемлемой ее частью.



Многие болельщики чувствуют своим долгом посещать каждую игру своих фаворитов, в противном случае чувствуют себя "изменниками".



Такая спортивная зависимость не является результатом просмотра одного матча, чем больше спортивных событий посетил человек, тем большая жажда появляется к следующим событиям.



Без периодических выбросов гормонов, происходящих на трибуне, фанаты просто не представляют своей жизни и с нетерпением ждут этих моментов.



Часто бывает так, что спортивный фанат условно разделяет свою жизнь от матча к матчу, обесценивая другие социальные сферы. Отдых, любимая еда или другие занятия могут не доставлять никакого удовольствия.



В то время, когда обычные болельщики не испытывают острой необходимости или потребности в посещении громкого спортивного мероприятия, а отсутствие на игре любимой команды - вовсе не трагедия, зависимые фанаты сделают все возможное, чтобы присутствовать на трибуне. А невозможность попасть на желаемый матч может вызвать даже серьезные неврологические нарушения.





Как спорт влияет на психику человека - минусы



Чрезмерный фанатизм или любовь к спортивной команде могут стать причиной психологических нарушений, справиться с которыми поможет только специалист.



Неконтролируемость на трибуне, приступы агрессии, злоба – это лишь небольшой перечень негативных влияний спорта.



Человек может полностью потерять себя, зациклившись только на спортивных событиях и новостях команды.



Неудачи кумиров, могут не только приводить к затяжной депрессии, но и могут стать причиной вредных привычек и других жизненных проблем.



На фоне проигрыша спортсмена, его фанат может свести свои потребности и интересы на ноль, полностью погрузившись в переживание за игрока. Плох и тот факт, что человека может преследовать большое желание, подражать своему кумиру: вести себя как спортсмен, одеваться так же, в таких случаях фанат теряет свою индивидуальность и начинает жить "чужой" жизнью.





Как спорт влияет на психику человека - плюсы



Спорт - оказывает положительное влияние на здоровье человека, как на психологическое так и на физическое состояние.



Если с влиянием на физическое состояние – вопросов нет, ведь издавна известно польза спорта на весь организм, то польза на психологическое состояние – требует объяснений.



Сами занятия спортом помогают расслабиться, отвлечься, перезагрузиться, но как насчет просмотра спортивных событий?

Фанаты, находящиеся непосредственно на трибуне - имеют прекрасную возможность отпустить на свободу все свои чувства: кричать, танцевать, выкрикивать непонятные фразы, прыгать, и такие вещи не будут считаться неприемлемыми, ведь трибуна - место на котором человек может быть сам собой, в отличие от работы, улицы или других общественных мест. Такая воля позволяет самовыразиться, забыть о проблемах и получать удовольствие от всего происходящего.



Бывают случаи, когда настоящие фанаты полностью меняют свое мировоззрение, бросает вредные привычки и начинают заниматься спортом только потому, что так делает их кумир. И такое проявление имеет вполне положительный психологический эффект, если не переходит границы.