Карим Бензема стал обладателем «Золотого мяча» 2022 года





В понедельник, 17 октября, авторитетное французское издание «Франс футбол» назвало обладателя «Золотого мяча» 2022 года.



Лауреат по традиции определяется путем опроса ведущих европейских журналистов с 1956 года. Представители СМИ называют тройку лучших по их мнению футболистов в уходящем году. Шесть лет подряд, с 2010 по 2015 годы, владельцы издания делегировали эксклюзивное право вручения «Золотого мяча» Международной федерации футбола, однако в сентябре 2016 года ФИФА прекратила партнерство с журналом.



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В середине августа издание опубликовало имена 30 футболистов, которые претендуют на награду. И подчеркнуло, что теперь приз будет вручаться не по итогам календарного года, как раньше, а по итогам сезона. В данном случае - по итогам сезона 2021/2022.



Впервые за 17 лет среди претендентов не оказалось Лионеля Месси, который семь раз становился обладателем «Золотого мяча». Криштиану Роналду номинировался на «Золотой мяч» 18-й раз подряд и пять раз бравший в руки приз.



Обладателем почетного приза в 2022 году стал игрок мадридского «Реала» Карим Бензема. 34-летний французский нападающий в этом году с командой выиграл Лигу чемпионов, национальное первенство, Суперкубок Испании и со сборной Испании Лигу Наций. Уроженец Лиона стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и Ла Лиги.



Бензема не стал самым возрастным лауреатом французского журнала. В 41 год его получал англичанин Стенли Мэтьюз, в 34 - Лев Яшин и Месси, в 33 - Модрич и Альфредо Ди Стефано.



В пятерку лучших по итогам прошлого сезона попали Садьо Мане из «Баварии», Кевин де Брюйне из «Манчестер Сити», Роберт Левандовски из «Барселоны» и Мохамед Салах из «Ливерпуля». Стоит отметить, что Левандовски прошлый сезон провел в составе «Баварии». Килиан Мбаппе стал шестым в голосовании за «Золотой мяч».



Напомним, год назад приз вручили футболисту «Пари Сен-Жермен» Лионелю Месси.



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Лучшим молодым игроком минувшего сезона признан полузащитник «Барселоны» Гави. Лучшим нападающим журналисты назвали Роберта Левандовски. Приз имени Льва Яшина на церемонии получил вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа. Игрок «Баварии» Садьо Мане стал обладателем приза имени Сократеса за деятельность, не связанную с футболом. Лучшей командой сезона 2021/2022 признан «Манчестер Сити».



















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