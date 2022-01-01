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Гран-при России по фигурному катанию 2022/2023. Расписание 1-го этапа. Где смотреть прямые трансляции


Гран-при России по фигурному катанию 2022

С 22 по 23 октября в Москве во дворце спорта «Мегаспорт» пройдет первый этап Гран-при России 2022/2023 по фигурному катанию.

Расписание 1-го этапа Гран-при России 2022/2023 по фигурному катанию


22 октября, суббота

13:30 Танцы на льду. Ритм-танец
15:00 Женщины. Короткая программа
17:30 Спортивные пары. Короткая программа
18:50 Мужчины. Короткая программа

23 октяюря, воскресенье

13:00 Танцы на льду. Произвольный танец
14:45 Женщины. Произвольная программа
16:45 Спортивные пары. Произвольная программа
18:15 Мужчины. Произвольная программа

Состав участников первого этапа

Женщины: Софья Акатьева, Карина Аскарова, Камила Валиева, Алина Горбачева, Мария Гречихина, София Захарова, Анастасия Зинина, Маргарита Ковалева, Анастасия Молчанова, Полина Свириденко, Анастасия Хахыртдинова, Валерия Шульская.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Евгений Зенкин, Кирилл Кельманов, Михаил Коляда, Глеб Лутфуллин, Иван Попов, Александр Самарин, Даниил Самсонов, Иван Соболев, Степан Тартыгин.

Пары: Дарья Бояринцева/Роман Плешков, Виктория Васильева/Роман Запорожец, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Агния Свинцицкая/Владимир Следь, Наталья Хабибулина/Илья Княжук.

Танцы на льду: Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол, Елизавета Кириллова/Марк Чегодаев, Яна Матвейшина/Тимофей Субботин, Аннабель Морозов/Девид Нарижный, Александра Прокопец/Александр Васькович.

По какому каналу покажут 1-й этап Гран-при России

Прямые трансляции с 1-го этапа Гран-при России по фигурному катанию будет вести Первый канал. 22 октября запланирован эфир с 16:55 до 18:00, а 23 октября - с 16:35 до 17:55 по московскому времени.

Полное расписание этапов Гран-при России 2022/2023


2-й этап. 29-30 октября, Сочи, «Айсберг»

3-й этап. 5-6 ноября, Казань, «Дворец спорта»

4-й этап. 12-13 ноября, Москва, «ЦСКА Арена»

5-й этап. 19-20 ноября, Самара, «Дворец спорта»

6-й этап. 26-27 ноября, Пермь, «Молот»

Финал. 4-5 марта, Сочи, «Айсберг»









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