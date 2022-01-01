Гран-при России по фигурному катанию 2022/2023. Расписание 1-го этапа. Где смотреть прямые трансляции





С 22 по 23 октября в Москве во дворце спорта «Мегаспорт» пройдет первый этап Гран-при России 2022/2023 по фигурному катанию.





Расписание 1-го этапа Гран-при России 2022/2023 по фигурному катанию



22 октября, суббота



13:30 Танцы на льду. Ритм-танец

15:00 Женщины. Короткая программа

17:30 Спортивные пары. Короткая программа

18:50 Мужчины. Короткая программа



23 октяюря, воскресенье



13:00 Танцы на льду. Произвольный танец

14:45 Женщины. Произвольная программа

16:45 Спортивные пары. Произвольная программа

18:15 Мужчины. Произвольная программа



Состав участников первого этапа



Женщины: Софья Акатьева, Карина Аскарова, Камила Валиева, Алина Горбачева, Мария Гречихина, София Захарова, Анастасия Зинина, Маргарита Ковалева, Анастасия Молчанова, Полина Свириденко, Анастасия Хахыртдинова, Валерия Шульская.



Мужчины: Дмитрий Алиев, Евгений Зенкин, Кирилл Кельманов, Михаил Коляда, Глеб Лутфуллин, Иван Попов, Александр Самарин, Даниил Самсонов, Иван Соболев, Степан Тартыгин.



Пары: Дарья Бояринцева/Роман Плешков, Виктория Васильева/Роман Запорожец, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Агния Свинцицкая/Владимир Следь, Наталья Хабибулина/Илья Княжук.



Танцы на льду: Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол, Елизавета Кириллова/Марк Чегодаев, Яна Матвейшина/Тимофей Субботин, Аннабель Морозов/Девид Нарижный, Александра Прокопец/Александр Васькович.



По какому каналу покажут 1-й этап Гран-при России



Прямые трансляции с 1-го этапа Гран-при России по фигурному катанию будет вести Первый канал. 22 октября запланирован эфир с 16:55 до 18:00, а 23 октября - с 16:35 до 17:55 по московскому времени.





Полное расписание этапов Гран-при России 2022/2023



2-й этап. 29-30 октября, Сочи, «Айсберг»



3-й этап. 5-6 ноября, Казань, «Дворец спорта»



4-й этап. 12-13 ноября, Москва, «ЦСКА Арена»



5-й этап. 19-20 ноября, Самара, «Дворец спорта»



6-й этап. 26-27 ноября, Пермь, «Молот»



Финал. 4-5 марта, Сочи, «Айсберг»