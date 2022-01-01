Гран-при России по фигурному катанию 2022/2023. Расписание прямых трансляций

С 5 по 6 ноября в Казани во Дворце спорта пройдет третий этап Гран-при России 2022/2023 по фигурному катанию.
Расписание 3-го этапа Гран-при России 2022/2023 по фигурному катанию
5 ноября, суббота
13:30 Танцы на льду. Ритм-танец
15:00 Женщины. Короткая программа
16:45 Спортивные пары. Короткая программа
17:35 Мужчины. Короткая программа
6 ноября, воскресенье
13:00 Танцы на льду. Произвольный танец
14:30 Женщины. Произвольная программа
16:30 Спортивные пары. Произвольная программа
17:25 Мужчины. Произвольная программа
Состав участников из состава сборной России
Женщины: Камила Валиева, Софья Муравьева, Дарья Усачева.
Мужчины: Евгений Семененко, Андрей Мозалев, Дмитрий Алиев, Артур Даниелян.
Пары: Евгения Тарасова - Владимир Морозов, Ясмина Кадырова - Валерий Колесов.
Танцы на льду: Аннабель Морозов - Девид Нарижный, Елизавета Пасечник - Максим Некрасов, Елизавета Шанаева - Павел Дрозд.
По какому каналу покажут 3-й этап Гран-при России
Прямые трансляции с 3-го этапа Гран-при России по фигурному катанию будет вести Первый канал. 5 ноября запланирован эфир с 16:55 до 18:00, а 6 ноября - с 16:20 до 17:45 по московскому времени.
Полное расписание этапов Гран-при России 2022/2023
1-й этап. 22-23 октября, Москва, «Мегаспорт»
2-й этап. 29-30 октября, Сочи, «Айсберг»
3-й этап. 5-6 ноября, Казань, «Дворец спорта»
4-й этап. 12-13 ноября, Москва, «ЦСКА Арена»
5-й этап. 19-20 ноября, Самара, «Дворец спорта»
6-й этап. 26-27 ноября, Пермь, «Молот»
Финал. 4-5 марта, Сочи, «Айсберг»