Гран-при России по фигурному катанию 2022. Расписание на 29 и 30 октября. Где смотреть прямые трансляции





С 29 по 30 октября в Сочи во Дворце спорта «Айсберг» пройдет второй этап Гран-при России 2022/2023 по фигурному катанию.





Расписание 2-го этапа Гран-при России 2022/2023 по фигурному катанию



29 октября, суббота



13:30 Танцы на льду. Ритм-танец

14:30 Женщины. Короткая программа

16:15 Спортивные пары. Короткая программа

17:30 Мужчины. Короткая программа



30 октября, воскресенье



13:00 Танцы на льду. Произвольный танец

14:15 Женщины. Произвольная программа

16:15 Спортивные пары. Произвольная программа

17:30 Мужчины. Произвольная программа



Состав участников из состава сборной России



Женщины: Александра Трусова, Аделия Петросян, Софья Самоделкина.



Мужчины: Марк Кондратюк, Петр Гуменник, Алексей Ерохов, Артем Ковалев.



Пары: Александра Бойкова - Дмитрий Козловский, Карина Акопова - Никита Рахманин, Анастасия Мухортова - Дмитрий Евгеньев.



Танцы на льду: Елизавета Худайбердыева - Егор Базин, Ирина Хавронина - Дарио Чиризано.



По какому каналу покажут 2-й этап Гран-при России



Прямые трансляции с 2-го этапа Гран-при России по фигурному катанию будет вести Первый канал. 29 октября запланирован эфир с 16:55 до 18:00, а 30 октября - с 16:25 до 17:45 по московскому времени.





Полное расписание этапов Гран-при России 2022/2023



1-й этап. 22-23 октября, Москва, «Мегаспорт»



2-й этап. 29-30 октября, Сочи, «Айсберг»



3-й этап. 5-6 ноября, Казань, «Дворец спорта»



4-й этап. 12-13 ноября, Москва, «ЦСКА Арена»



5-й этап. 19-20 ноября, Самара, «Дворец спорта»



6-й этап. 26-27 ноября, Пермь, «Молот»



Финал. 4-5 марта, Сочи, «Айсберг»