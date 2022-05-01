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Гран-при России по фигурному катанию 2022. Расписание на 29 и 30 октября. Где смотреть прямые трансляции


Гран-при России по фигурному катанию 2022

С 29 по 30 октября в Сочи во Дворце спорта «Айсберг» пройдет второй этап Гран-при России 2022/2023 по фигурному катанию.

Расписание 2-го этапа Гран-при России 2022/2023 по фигурному катанию


29 октября, суббота

13:30 Танцы на льду. Ритм-танец
14:30 Женщины. Короткая программа
16:15 Спортивные пары. Короткая программа
17:30 Мужчины. Короткая программа

30 октября, воскресенье

13:00 Танцы на льду. Произвольный танец
14:15 Женщины. Произвольная программа
16:15 Спортивные пары. Произвольная программа
17:30 Мужчины. Произвольная программа

Состав участников из состава сборной России

Женщины: Александра Трусова, Аделия Петросян, Софья Самоделкина.

Мужчины: Марк Кондратюк, Петр Гуменник, Алексей Ерохов, Артем Ковалев.

Пары: Александра Бойкова - Дмитрий Козловский, Карина Акопова - Никита Рахманин, Анастасия Мухортова - Дмитрий Евгеньев.

Танцы на льду: Елизавета Худайбердыева - Егор Базин, Ирина Хавронина - Дарио Чиризано.

По какому каналу покажут 2-й этап Гран-при России

Прямые трансляции с 2-го этапа Гран-при России по фигурному катанию будет вести Первый канал. 29 октября запланирован эфир с 16:55 до 18:00, а 30 октября - с 16:25 до 17:45 по московскому времени.

Полное расписание этапов Гран-при России 2022/2023


1-й этап. 22-23 октября, Москва, «Мегаспорт»

2-й этап. 29-30 октября, Сочи, «Айсберг»

3-й этап. 5-6 ноября, Казань, «Дворец спорта»

4-й этап. 12-13 ноября, Москва, «ЦСКА Арена»

5-й этап. 19-20 ноября, Самара, «Дворец спорта»

6-й этап. 26-27 ноября, Пермь, «Молот»

Финал. 4-5 марта, Сочи, «Айсберг»









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    Гран-при России по фигурному катанию 2022. Расписание на 29 и 30 октября. Где смотреть прямые трансляции

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