Гран-при России по фигурному катанию 2022/2023, 3-й этап, Казань, расписание прямых трансляций





С 5 по 6 ноября в Казани во Дворце спорта пройдет третий этап Гран-при России 2022/2023 по фигурному катанию.



Расписание 3-го этапа Гран-при России 2022/2023 по фигурному катанию



5 ноября, суббота



13:30 Танцы на льду. Ритм-танец

15:00 Женщины. Короткая программа

16:45 Спортивные пары. Короткая программа

17:35 Мужчины. Короткая программа



6 ноября, воскресенье



13:00 Танцы на льду. Произвольный танец

14:30 Женщины. Произвольная программа

16:30 Спортивные пары. Произвольная программа

17:25 Мужчины. Произвольная программа



Состав участников из состава сборной России



Женщины: Камила Валиева, Софья Муравьева, Дарья Усачева.



Мужчины: Евгений Семененко, Андрей Мозалев, Дмитрий Алиев, Артур Даниелян.



Пары: Евгения Тарасова - Владимир Морозов, Ясмина Кадырова - Валерий Колесов.



Танцы на льду: Аннабель Морозов - Девид Нарижный, Елизавета Пасечник - Максим Некрасов, Елизавета Шанаева - Павел Дрозд.



По какому каналу покажут 3-й этап Гран-при России



Прямые трансляции с 3-го этапа Гран-при России по фигурному катанию будет вести Первый канал. 5 ноября запланирован эфир с 16:55 до 18:00, а 6 ноября - с 16:20 до 17:45 по московскому времени.

