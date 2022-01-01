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Гран-при России по фигурному катанию 2022/2023, 3-й этап, Казань, расписание трансляций


Гран-при России по фигурному катанию 2022

С 5 по 6 ноября в Казани во Дворце спорта пройдет третий этап Гран-при России 2022/2023 по фигурному катанию.

Расписание 3-го этапа Гран-при России 2022/2023 по фигурному катанию

5 ноября, суббота

13:30 Танцы на льду. Ритм-танец
15:00 Женщины. Короткая программа
16:45 Спортивные пары. Короткая программа
17:35 Мужчины. Короткая программа

6 ноября, воскресенье

13:00 Танцы на льду. Произвольный танец
14:30 Женщины. Произвольная программа
16:30 Спортивные пары. Произвольная программа
17:25 Мужчины. Произвольная программа

Состав участников из состава сборной России

Женщины: Камила Валиева, Софья Муравьева, Дарья Усачева.

Мужчины: Евгений Семененко, Андрей Мозалев, Дмитрий Алиев, Артур Даниелян.

Пары: Евгения Тарасова - Владимир Морозов, Ясмина Кадырова - Валерий Колесов.

Танцы на льду: Аннабель Морозов - Девид Нарижный, Елизавета Пасечник - Максим Некрасов, Елизавета Шанаева - Павел Дрозд.

По какому каналу покажут 3-й этап Гран-при России

Прямые трансляции с 3-го этапа Гран-при России по фигурному катанию будет вести Первый канал. 5 ноября запланирован эфир с 16:55 до 18:00, а 6 ноября - с 16:20 до 17:45 по московскому времени.









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