



С 12 по 13 ноября в Москве на «ЦСКА Арене» пройдет четвертый этап Гран-при России 2022/2023 по фигурному катанию.



Расписание трансляций 4-го этапа Гран-при России 2022/2023 по фигурному катанию



12 ноября, суббота



13:30 Танцы на льду. Ритм-танец

15:00 Женщины. Короткая программа

16:45 Спортивные пары. Короткая программа

18:20 Мужчины. Короткая программа



13 ноября, воскресенье



13:00 Танцы на льду. Произвольный танец

14:45 Женщины. Произвольная программа

16:45 Спортивные пары. Произвольная программа

18:15 Мужчины. Произвольная программа



Состав участников 4-го этапа



Женщины: Елизавета Туктамышева, Софья Акатьева, Анастасия Зинина, Софья Муравьева, Екатерина Анисимова, Виктория Дорошевская, Ангелина Козырева, Агнета Латушкина, Арина Онищенко, Мария Парамонова, Мария Реброва, Анна Ромасюк.



Мужчины: Михаил Коляда, Петр Гуменник, Петр Дубовицкий, Макар Игнатов, Александр Поветкин, Егор Рухин, Евгений Семененко, Михаил Терновский, Илья Яблоков.



Пары: Анастасия Мишина - Александр Галлямов, Карина Акопова - Никита Рахманин, Наталья Хабибуллина - Илья Княжук, Варвара Черемных - Даниил Бутенко, Дарья Бояринцева - Роман Плешков, Виктория Васильева - Роман Запорожец.



Танцы на льду: Василиса Кагановская - Валерий Ангелопол, Екатерина Миронова - Евгений Устенко, Ирина Хавронина - Дарио Чиризано, Софья Тютюнина - Андрей Багин, Софья Карташова - Илья Карпов, Влада Павленина - Александр Алексанян.



По какому каналу покажут 4-й этап Гран-при России



Прямые трансляции с 4-го этапа Гран-при России по фигурному катанию будет вести Первый канал. 12 ноября запланирован эфир с 16:55 до 18:00, а 13 ноября - с 16:30 до 17:50 по московскому времени.