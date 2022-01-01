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Гран-при России по фигурному катанию 2022, 4-й этап, расписание трансляций по Первому каналу


Гран-при России по фигурному катанию 2022

С 12 по 13 ноября в Москве на «ЦСКА Арене» пройдет четвертый этап Гран-при России 2022/2023 по фигурному катанию.

Расписание трансляций 4-го этапа Гран-при России 2022/2023 по фигурному катанию

12 ноября, суббота

13:30 Танцы на льду. Ритм-танец
15:00 Женщины. Короткая программа
16:45 Спортивные пары. Короткая программа
18:20 Мужчины. Короткая программа

13 ноября, воскресенье

13:00 Танцы на льду. Произвольный танец
14:45 Женщины. Произвольная программа
16:45 Спортивные пары. Произвольная программа
18:15 Мужчины. Произвольная программа

Состав участников 4-го этапа

Женщины: Елизавета Туктамышева, Софья Акатьева, Анастасия Зинина, Софья Муравьева, Екатерина Анисимова, Виктория Дорошевская, Ангелина Козырева, Агнета Латушкина, Арина Онищенко, Мария Парамонова, Мария Реброва, Анна Ромасюк.

Мужчины: Михаил Коляда, Петр Гуменник, Петр Дубовицкий, Макар Игнатов, Александр Поветкин, Егор Рухин, Евгений Семененко, Михаил Терновский, Илья Яблоков.

Пары: Анастасия Мишина - Александр Галлямов, Карина Акопова - Никита Рахманин, Наталья Хабибуллина - Илья Княжук, Варвара Черемных - Даниил Бутенко, Дарья Бояринцева - Роман Плешков, Виктория Васильева - Роман Запорожец.

Танцы на льду: Василиса Кагановская - Валерий Ангелопол, Екатерина Миронова - Евгений Устенко, Ирина Хавронина - Дарио Чиризано, Софья Тютюнина - Андрей Багин, Софья Карташова - Илья Карпов, Влада Павленина - Александр Алексанян.

По какому каналу покажут 4-й этап Гран-при России

Прямые трансляции с 4-го этапа Гран-при России по фигурному катанию будет вести Первый канал. 12 ноября запланирован эфир с 16:55 до 18:00, а 13 ноября - с 16:30 до 17:50 по московскому времени.









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