



С 19 по 20 ноября в Самаре пройдет пятый этап Гран-при России 2022/2023 по фигурному катанию.



Расписание трансляций 5-го этапа Гран-при России 2022/2023 по фигурному катанию



19 ноября, суббота



12:30 Танцы на льду. Ритм-танец

14:00 Женщины. Короткая программа

16:15 Спортивные пары. Короткая программа

17:35 Мужчины. Короткая программа



20 ноября, воскресенье



12:00 Танцы на льду. Произвольный танец

13:45 Женщины. Произвольная программа

15:45 Спортивные пары. Произвольная программа

17:15 Мужчины. Произвольная программа



Состав участников Гран-при России в Самаре



Женщины: Софья Воронцова, Рената Губашева, Ксения Гущина, Агнета Латушкина, Ольга Мокейкина, Анастасия Морозова, Арина Онищенко, Софья Самоделкина, Александра Трусова, Анна Фролова.



Мужчины: Андрей Анисимов, Роман Атояр, Матвей Ветлугин, Артур Даниелян, Владислав Катичев, Егор Коваленко, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Александр Самарин.



Пары: Юлия Артемьева - Алексей Брюханов, Александра Бойкова - Дмитрий Козловский, Екатерина Гейниш - Дмитрий Чигирев, Мария Дыбкова - Алексей Хвалько, Ясмина Кадырова - Валерий Колесов, Елизавета Осокина - Артем Грицаенко, Таисия Собинина - Илья Миронов.



Танцы на льду: Александра Буторина - Никита Сборик, Варвара Жданова - Тимур Бабаев-Смирнов, Алиса Крайнюкова - Семен Нетсев, Полина Усова - Михаил Антонов, Екатерина Храбрых - Мирон Суслов, Елизавета Худайбердиева - Егор Базин, Елизавета Шанаева - Павел Дрозд.



По какому каналу покажут 5-й этап Гран-при России



Прямые трансляции с 5-го этапа Гран-при России по фигурному катанию будет вести Первый канал. 19 ноября запланирован эфир с 16:55 до 18:00, а 20 ноября - с 16:40 до 18:05 по московскому времени.