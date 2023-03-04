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Финал Гран-при России по фигурному катанию 2023: время начала, где смотреть трансляции, участники



Финал Гран-при России по фигурному катанию 2023

С 4 по 5 марта в Санкт-Петербурге пройдет финал Гран-при России 2022/2023 по фигурному катанию.

Расписание финала Гран-при России 2022/2023 по фигурному катанию

4 марта 2023, суббота

13:30 Танцы на льду. Ритм-танец
15:00 Женщины. Короткая программа
16:45 Спортивные пары. Короткая программа
18:05 Мужчины. Короткая программа

5 марта 2023, воскресенье

13:00 Танцы на льду. Произвольный танец
14:45 Женщины. Произвольная программа
16:45 Спортивные пары. Произвольная программа
18:15 Мужчины. Произвольная программа

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Порядок выход на лед женщин в короткой программе

1. Софья Самоделкина
2. Аделия Петросян
3. Алина Горбачева
4. Камила Валиева
5. Вероника Яметова
6. Анна Фролова
7. Ксения Гущина
8. Софья Муравьева
9. Софья Акатьева
10. София Захарова
11. Елизавета Туктамышева
12. Виктория Федянина

Где смотреть прямые трансляции с финала Гран-при России

Прямые трансляции с выступления женщин в финале Гран-при России будет вести Первый канал. 4 марта запланирован эфир с 16:25 до 18:00, а 5 марта - с 15:15 до 16:30 по московскому времени.









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