Финал Гран-при России по фигурному катанию 2023: время начала, где смотреть трансляции





С 4 по 5 марта в Санкт-Петербурге пройдет финал Гран-при России 2022/2023 по фигурному катанию.



Расписание финала Гран-при России 2022/2023 по фигурному катанию



4 марта 2023, суббота



13:30 Танцы на льду. Ритм-танец

15:00 Женщины. Короткая программа

16:45 Спортивные пары. Короткая программа

18:05 Мужчины. Короткая программа



5 марта 2023, воскресенье



13:00 Танцы на льду. Произвольный танец

14:45 Женщины. Произвольная программа

16:45 Спортивные пары. Произвольная программа

18:15 Мужчины. Произвольная программа



Итоги короткой программы у женщин



1. Аделия Петросян - 85,62

2. Елизавета Туктамышева - 81,09

3. Камила Валиева - 78,97

4. Софья Муравьева - 77,94

5. Софья Акатьева - 76,40

6. Алина Горбачева - 73,69

7. Вероника Яметова - 72,64.

8. Ксения Гущина - 71,27

9. София Захарова - 70,19

10. Анна Фролова - 68,58

11. Софья Самоделкина - 61,28

12. Виктория Федянина - 59,41



Где смотреть прямые трансляции с финала Гран-при России



Прямые трансляции с выступления женщин в финале Гран-при России будет вести Первый канал. 4 марта запланирован эфир с 16:25 до 18:00, а 5 марта - с 15:15 до 16:30 по московскому времени.