Финал Гран-при России по фигурному катанию 2023: время начала, где смотреть трансляции

С 4 по 5 марта в Санкт-Петербурге пройдет финал Гран-при России 2022/2023 по фигурному катанию.
Расписание финала Гран-при России 2022/2023 по фигурному катанию
4 марта 2023, суббота
13:30 Танцы на льду. Ритм-танец
15:00 Женщины. Короткая программа
16:45 Спортивные пары. Короткая программа
18:05 Мужчины. Короткая программа
5 марта 2023, воскресенье
13:00 Танцы на льду. Произвольный танец
14:45 Женщины. Произвольная программа
16:45 Спортивные пары. Произвольная программа
18:15 Мужчины. Произвольная программа
Итоги короткой программы у женщин
1. Аделия Петросян - 85,62
2. Елизавета Туктамышева - 81,09
3. Камила Валиева - 78,97
4. Софья Муравьева - 77,94
5. Софья Акатьева - 76,40
6. Алина Горбачева - 73,69
7. Вероника Яметова - 72,64.
8. Ксения Гущина - 71,27
9. София Захарова - 70,19
10. Анна Фролова - 68,58
11. Софья Самоделкина - 61,28
12. Виктория Федянина - 59,41
Где смотреть прямые трансляции с финала Гран-при России
Прямые трансляции с выступления женщин в финале Гран-при России будет вести Первый канал. 4 марта запланирован эфир с 16:25 до 18:00, а 5 марта - с 15:15 до 16:30 по московскому времени.