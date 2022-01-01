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Гран-при России по фигурному катанию 2022, 6-й этап, расписание, где смотреть трансляции, участники



Гран-при России по фигурному катанию 2022

С 26 по 27 ноября в Перми пройдет шестой этап Гран-при России 2022/2023 по фигурному катанию.

Расписание 6-го этапа Гран-при России 2022/2023 по фигурному катанию

26 ноября, суббота

11:30 Танцы на льду. Ритм-танец
13:00 Женщины. Короткая программа
15:15 Спортивные пары. Короткая программа
16:35 Мужчины. Короткая программа

27 ноября, воскресенье

11:00 Танцы на льду. Произвольный танец
12:45 Женщины. Произвольная программа
14:45 Спортивные пары. Произвольная программа
16:15 Мужчины. Произвольная программа

Участники Гран-при России в Перми

Женщины: Екатерина Анисимова, Ксения Говорова, Алина Горбачева, Вероника Малышева, Софья Муравьева, Виктория Нестерова, Аделия Петросян, Ксения Синицына, Екатерина Скулкина, Елизавета Туктамышева, Виктория Федянина, Анна Фролова.

Мужчины: Артем Алейников, Максим Варакин, Матвей Ветлугин, Алексей Ерохов, Макар Игнатов, Артем Ковалев, Егор Коваленко, Владимир Кузнецов, Владимир Ощепков, Даниил Постарнаков, Евгений Семененко, Илья Яблоков.

Пары: Мария Дыбкова - Алексей Хвалько, Анастасия Мишина - Александр Галлямов, Анастасия Мухортова - Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина - Артем Грицаенко, Таисия Собинина - Илья Миронов, Варвара Черемных - Даниил Бутенко, Екатерина Чикмарева - Матвей Янченков, Майя Шегай - Игорь Шамшуров.

Танцы на льду: Варвара Жданова - Тимур Бабаев-Смирнов, Софья Карташова - Илья Карпов, Александра Кравченко - Александр Шустицкий, Влада Павленина - Александр Алексанян, Елизавета Пасечник - Максим Некрасов, Александра Прокопец - Александр Васькович, Яна Трубинова - Владислав Шевнин, Софья Тютюнина - Андрей Багин, Полина Усова - Михаил Антонов, Екатерина Храбрых - Мирон Суслов.

Где смотреть прямые трансляции с 6-го этапа Гран-при России

Прямые трансляции с 6-го этапа Гран-при России по фигурному катанию будет вести Первый канал. 26 ноября запланирован эфир с 16:55 до 18:00, а 27 ноября - с 16:30 до 17:50 по московскому времени.









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