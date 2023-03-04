Результаты финала Гран-при России по фигурному катанию 2023





С 4 по 5 марта в Санкт-Петербурге пройдет финал Гран-при России 2022/2023 по фигурному катанию.



Расписание финала Гран-при России 2022/2023 по фигурному катанию



4 марта 2023, суббота



13:30 Танцы на льду. Ритм-танец

15:00 Женщины. Короткая программа

16:45 Спортивные пары. Короткая программа

18:05 Мужчины. Короткая программа



5 марта 2023, воскресенье



13:00 Танцы на льду. Произвольный танец

14:45 Женщины. Произвольная программа

16:45 Спортивные пары. Произвольная программа

18:15 Мужчины. Произвольная программа



Результаты финала Гран-при России, победители и призеры



Танцы на льду: 1. Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол – 203,65, 2. Елизавета Шанаева – Павел Дрозд – 202,26, 3. Софья Тютюнина – Андрей Багин – 197,45.



Женщины: 1. Аделия Петросян – 255,01, 2. Камила Валиева – 241,76, 3. Елизавета Туктамышева – 241,61, 4. Софья Акатьева – 241,09, 5. Софья Муравьева – 233,04, 96. Алина Горбачева – 228,85, 7. Ксения Гущина – 209,62, 8. Вероника Яметова – 205,38, 9. София Захарова – 203,02, 10. Анна Фролова – 201,39, 11. Софья Самоделкина – 185,54, 12. Виктория Федянина – 173,90.



Пары: 1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 159,21, 2. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 156,01, 3. Евгения Тарасова – Владимир Морозов – 142,13.



Мужчины:



Где смотреть прямые трансляции с финала Гран-при России



Прямые трансляции с выступления женщин в финале Гран-при России будет вести Первый канал. 4 марта запланирован эфир с 16:25 до 18:00, а 5 марта - с 15:15 до 16:30 по московскому времени.