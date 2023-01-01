Расписание этапа Кубка России по лыжным гонкам 2022/2023 на 9 апреля





С 7 по 9 апреля в Кировске (Мурманская область) пройдет восьмой этап Кубка России по лыжным гонкам сезона 2022/2023. На странице представлено расписание соревнований.





Лыжные гонки. Кубок России 2022/2023. Финал. Кировск. Расписание гонок



7 апреля, пятница



11:00 10 км, женщины, классический стиль

12:30 15 км, мужчины, классический стиль



8 апреля, суббота



09:15 Спринт, женщины, свободный стиль, квалификация

09:45 Спринт, мужчины, свободный стиль, квалификация

11:15 Спринт, женщины, свободный стиль

11:45 Спринт, мужчины, свободный стиль



9 апреля, воскресенье



11:00 10 км, женщины, гонка преследования

12:15 15 км, мужчины, гонка преследования



Время начала гонок - московское.