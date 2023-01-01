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Расписание этапа Кубка России по лыжным гонкам 2022/2023 в Кировске



Кубок России по лыжным гонкам 2022, 2023

С 7 по 9 апреля в Кировске (Мурманская область) пройдет восьмой этап Кубка России по лыжным гонкам сезона 2022/2023. На странице представлено расписание соревнований.

Лыжные гонки. Кубок России 2022/2023. Финал. Кировск. Расписание гонок


7 апреля, пятница

11:00 10 км, женщины, классический стиль
12:30 15 км, мужчины, классический стиль

8 апреля, суббота

09:15 Спринт, женщины, свободный стиль, квалификация
09:45 Спринт, мужчины, свободный стиль, квалификация
11:15 Спринт, женщины, свободный стиль
11:45 Спринт, мужчины, свободный стиль

9 апреля, воскресенье

11:00 10 км, женщины, гонка преследования
12:15 15 км, мужчины, гонка преследования

Время начала гонок - московское.









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