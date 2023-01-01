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Расписание этапа Кубка России по лыжным гонкам 2022/2023 в Красногорске



Кубок России по лыжным гонкам 2022, 2023

С 3 по 5 февраля в Красногорске пройдет седьмой этап Кубка России по лыжным гонкам сезона 2022/2023. На странице представлено расписание соревнований.

Лыжные гонки. Кубок России 2022/2023. Красногорск. Расписание гонок


3 февраля, пятница

11:00 10 км, женщины, классический стиль
13:00 15 км, мужчины, классический стиль

5 февраля, воскресенье

11:00 Спринт, женщины, классический стиль, квалификация
11:30 Спринт, мужчины, классический стиль, квалификация
13:00 Спринт, женщины, классический стиль
13:25 Спринт, мужчины, классический стиль

Время начала гонок - московское.









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