Расписание этапа Кубка России по лыжным гонкам 2022/2023 в Красногорске





С 3 по 5 февраля в Красногорске пройдет седьмой этап Кубка России по лыжным гонкам сезона 2022/2023. На странице представлено расписание соревнований.





Лыжные гонки. Кубок России 2022/2023. Красногорск. Расписание гонок



3 февраля, пятница



11:00 10 км, женщины, классический стиль

13:00 15 км, мужчины, классический стиль



5 февраля, воскресенье



11:00 Спринт, женщины, классический стиль, квалификация

11:30 Спринт, мужчины, классический стиль, квалификация

13:00 Спринт, женщины, классический стиль

13:25 Спринт, мужчины, классический стиль



Время начала гонок - московское.