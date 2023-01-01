Расписание этапа Кубка России по лыжным гонкам 2022/2023 в Красногорске

С 3 по 5 февраля в Красногорске пройдет седьмой этап Кубка России по лыжным гонкам сезона 2022/2023. На странице представлено расписание соревнований.
Лыжные гонки. Кубок России 2022/2023. Красногорск. Расписание гонок
3 февраля, пятница
11:00 10 км, женщины, классический стиль
13:00 15 км, мужчины, классический стиль
5 февраля, воскресенье
11:00 Спринт, женщины, классический стиль, квалификация
11:30 Спринт, мужчины, классический стиль, квалификация
13:00 Спринт, женщины, классический стиль
13:25 Спринт, мужчины, классический стиль
Время начала гонок - московское.