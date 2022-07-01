Расписание пятого этапа Кубка России по лыжным гонкам 2022/2023 в Красногорске

С 25 по 28 декабря в Красногорске (Московская область) пройдет пятый этап Кубка России по лыжным гонкам сезона 2022/2023. На странице представлено расписание соревнований.
Лыжные гонки. Кубок России 2022/2023. Пятый этап. Красногорск. Расписание гонок
25 декабря, воскресенье
11:00 Спринт, женщины, классический стиль, квалификация
11:45 Спринт, мужчины, классический стиль, квалификация
13:30 Спринт, женщины, классический стиль
13:30 Спринт, мужчины, классический стиль
27 декабря, вторник
11:00 Спринт, женщины, свободный стиль, квалификация
11:45 Спринт, мужчины, свободный стиль, квалификация
13:30 Спринт, женщины, свободный стиль
13:30 Спринт, мужчины, свободный стиль
28 декабря, среда
10:30 10 км, женщины, классический стиль
12:30 15 км, мужчины, классический стиль