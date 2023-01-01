Расписание шестого этапа Кубка России по лыжным гонкам 2022/2023 в Сыктывкаре





С 12 по 15 января в Сыктывкаре пройдет шестой этап Кубка России по лыжным гонкам сезона 2022/2023. На странице представлено расписание соревнований.





Лыжные гонки. Кубок России 2022/2023. Сыктывкар. Расписание гонок



12 января, четверг



11:00 Спринт, женщины, классический стиль, квалификация

11:45 Спринт, мужчины, классический стиль, квалификация

13:30 Спринт, женщины, классический стиль

13:30 Спринт, мужчины, классический стиль



13 января, пятница



10:30 10 км, женщины, свободный стиль

12:00 15 км, мужчины, свободный стиль



15 января, воскресенье



11:00 Скиатлон, 7,5х7,5 км, женщины

12:30 Скиатлон, 15х15 км, мужчины