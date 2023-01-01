Расписание шестого этапа Кубка России по лыжным гонкам 2022/2023 в Сыктывкаре

С 12 по 15 января в Сыктывкаре пройдет шестой этап Кубка России по лыжным гонкам сезона 2022/2023. На странице представлено расписание соревнований.
Лыжные гонки. Кубок России 2022/2023. Сыктывкар. Расписание гонок
12 января, четверг
11:00 Спринт, женщины, классический стиль, квалификация
11:45 Спринт, мужчины, классический стиль, квалификация
13:30 Спринт, женщины, классический стиль
13:30 Спринт, мужчины, классический стиль
13 января, пятница
10:30 10 км, женщины, свободный стиль
12:00 15 км, мужчины, свободный стиль
15 января, воскресенье
11:00 Скиатлон, 7,5х7,5 км, женщины
12:30 Скиатлон, 15х15 км, мужчины