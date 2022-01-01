Расписание третьего этапа Кубка России по лыжным гонкам 2022/2023

С 10 по 13 декабря в Пермском крае (Чусовой) пройдет третий этап Кубка России по лыжным гонкам сезона 2022/2023. На странице представлено расписание соревнований.
Лыжные гонки. Кубок России 2022/2023. Третий этап. Чусовой. Расписание гонок
10 декабря
11:10 Спринт, женщины, свободный стиль
11:35 Спринт, мужчины, свободный стиль
11 декабря
09:00 10 км, женщины, свободный стиль
10:30 15 км, мужчины, свободный стиль
13 декабря
09:00 10 км, женщины, гонка преследования
10:30 15 км, мужчины, гонка преследования