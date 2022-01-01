Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Расписание третьего этапа Кубка России по лыжным гонкам 2022/2023



Кубок России по лыжным гонкам 2022, 2023

С 10 по 13 декабря в Пермском крае (Чусовой) пройдет третий этап Кубка России по лыжным гонкам сезона 2022/2023. На странице представлено расписание соревнований.

Лыжные гонки. Кубок России 2022/2023. Третий этап. Чусовой. Расписание гонок


10 декабря

11:10 Спринт, женщины, свободный стиль
11:35 Спринт, мужчины, свободный стиль

11 декабря

09:00 10 км, женщины, свободный стиль
10:30 15 км, мужчины, свободный стиль

13 декабря

09:00 10 км, женщины, гонка преследования
10:30 15 км, мужчины, гонка преследования









  • Расписание третьего этапа Кубка России по биатлону 2022/2023 в Тюмени
  • Расписание второго этапа Кубка мира по биатлону 2022/2023 в Хохфильцене
  • Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам 2022 в Сыктывкаре
  • Лыжные гонки на Олимпиаде 2022: все медали и результаты
  • Кубок мира по лыжным гонкам 2021/2022. Расписание этапов
    •




    Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 9 декабря

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание третьего этапа Кубка России по лыжным гонкам 2022/2023

    Кубок России по лыжным гонкам 2022, 2023

    С 10 по 13 декабря в Пермском крае (Чусовой) пройдет третий этап Кубка России по лыжным гонкам сезона 2022/2023.

    Расписание третьего этапа Кубка России по биатлону 2022/2023 в Тюмени

    Кубок России по биатлону 2022 Тюмень

    С 8 по 11 декабря в Тюмени пройдет третий этап Кубка России по биатлону сезона 2022/2023. На странице представлено расписание соревнований.

    Расписание второго этапа Кубка мира по биатлону 2022/2023 в Хохфильцене

    Кубок мира по биатлону 2022, 2023

    С 8 по 11 декабря в Хохфильцене пройдет второй этап Кубка мира по биатлону сезона 2022/2023. На странице представлено расписание соревнований в Австрии.

    Кубок Первого канала по хоккею 2022. Расписание матчей, участники

    Кубок Первого канала по хоккею 2022

    Кубок Первого канала по хоккею, пройдет с 15 по 18 декабря 2022 года в Санкт-Петербурге на «СКА Арене».









    Какой праздник 9 декабря 2022. Какой церковный праздник в России
    9 декабря - какой знак зодиака, праздник, день недели и года, какая луна
    Курс евро ЦБ РФ на 9 декабря 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 9 декабря 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Статистика коронавируса на 8 декабря 2022
    Какие компании и бренды ушли из России на 8 декабря 2022
    Сколько дней до Нового года 2023, сколько дней отдыхаем на Новый год
    Где находится Артемовск на карте ДНР, Донецкой области
    Где находится Новошахтинск на карте Ростовской области, России
    Какой 2023 год по гороскопу, год какого животного по восточному календарю


    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru