



С 30 ноября по 4 декабря в Хакасии (Вершина Тёи) пройдет второй этап Кубка России по лыжным гонкам сезона 2022/2023. На странице представлено расписание соревнований.





Лыжные гонки. Кубок России 2022/2023. Второй этап. Вершина Тёи. Расписание гонок



30 ноября



Спринт, женщины, свободный стиль

Спринт, мужчины, свободный стиль



1 декабря



10 км, женщины, классический стиль

15 км, мужчины, классический стиль



3 декабря



Спринт, женщины, классический стиль

Спринт, мужчины, классический стиль



4 декабря



10 км, женщины, свободный стиль

15 км, мужчины, свободный стиль



Время начала гонок станет известно перед стартом этапа.