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Расписание второго этапа Кубка России по лыжным гонкам 2022/2023



Кубок России по лыжным гонкам 2022, 2023

С 30 ноября по 4 декабря в Хакасии (Вершина Тёи) пройдет второй этап Кубка России по лыжным гонкам сезона 2022/2023. На странице представлено расписание соревнований.

Лыжные гонки. Кубок России 2022/2023. Второй этап. Вершина Тёи. Расписание гонок


30 ноября

Спринт, женщины, свободный стиль
Спринт, мужчины, свободный стиль

1 декабря

10 км, женщины, классический стиль
15 км, мужчины, классический стиль

3 декабря

Спринт, женщины, классический стиль
Спринт, мужчины, классический стиль

4 декабря

10 км, женщины, свободный стиль
15 км, мужчины, свободный стиль

Время начала гонок станет известно перед стартом этапа.









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