С 30 ноября по 4 декабря в Хакасии (Вершина Тёи) пройдет второй этап Кубка России по лыжным гонкам сезона 2022/2023. На странице представлено расписание соревнований.
Лыжные гонки. Кубок России 2022/2023. Второй этап. Вершина Тёи. Расписание гонок
30 ноября
Спринт, женщины, свободный стиль
Спринт, мужчины, свободный стиль
1 декабря
10 км, женщины, классический стиль
15 км, мужчины, классический стиль
3 декабря
Спринт, женщины, классический стиль
Спринт, мужчины, классический стиль
4 декабря
10 км, женщины, свободный стиль
15 км, мужчины, свободный стиль
Время начала гонок станет известно перед стартом этапа.