



Фигурное катание — один из самых зрелищных и красивых видов спорта. На тренировках фигуристы стараются настолько удачно закрепить успех при выполнении новых элементов, чтобы на ответственных выступлениях показать зрителям максимум из новой программы. Без падений и неудачных приземлений не обходятся будни даже самых опытных исполнителей сложнейших четверных прыжков и различных связок под музыку. Но именно в процессе тренировок закаляется характер спортсмена, формируется особое отношение к неудачам и риску, начинается серьезный путь во взрослый спорт (если говорить о молодых фигуристах).



В декабре в Красноярске запланирован чемпионат нашей страны. Россияне из разных уголков государства будут приезжать в этот город, чтобы в реальности наблюдать за тем, как выполняют каскады и одиночные сложные вращения опытные фигуристы и начинающие спортсмены. Здесь соберутся лучшие из тех ребят, которые на протяжении года показывали нам свои интереснейшие и опасные выступления.



Фанаты фигурного катания смогут наблюдать за прокатами всего лишь 18-ти одиночников, 12 пар и 15 дуэтов, которые выступают с танцами на льду. Казалось бы, что тут ситуация очевидна, чтобы понимать, кто из спортсменов предстанет перед зрителями. Стоит поспешить купить билеты на чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске, поскольку в этот город могут приехать для выступления даже самые крутые звездочки из команды Тутберидзе. Щербакова, Трусова и даже Валиева могут быть приглашены по дополнительному списку, поскольку их уровень выступлений на протяжении года и завоеванные места на различных соревнованиях позволяют этим девушкам радовать фанатов на масштабных российских конкурсах.





Состав участников соревнования



Пока остается большой загадкой участие в этом мероприятии Марка Кондратюка, дочери Тутберидзе и ее партнера, Петросян и других фигуристов, которые подарили нам в начале этого года массу приятных впечатлений своими выступлениями.



Выбирать места на трибунах можно с учетом того, как именно сделана посадочная карта, насколько хорошо будут видны прокаты из разных секторов. Пока еще есть возможность купить пригласительные на те трибуны, которые вы считаете самыми лучшими по обзору льда. Медлить с принятием решения по приобретению билетов будет ошибкой, поскольку слишком многие россияне настроились на то, чтобы совершить визит в Красноярск в декабре, чтобы посмотреть прокаты лучших российских фигуристов на главном соревновании страны.