ЧМ-2022 в Катаре побил рекорды последних лет по количеству увольнений







Отставки на чемпионате мира 2022 года приобрели массовый характер. По количеству увольнений турнир в Катаре уже побил рекорды последних лет.



После группового этапа в отставку отправились Карлуш Кейрош (Иран), Отто Аддо (Гана), Херардо Мартино (Мексика) и Роберто Мартинес (Бельгия). По итогам трех раудов плей-офф своих постов лишились Паулу Бенту (Южная Корея), Луис Энрике (Испания), Луи ван Гал (Нидерланды), Тите (Бразилия), Фернанду Сантуш (Португалия).



Для сравнения, на ЧМ-2018 свои сборные во время турнира оставили четыре тренера, в 2014 году в Бразилии число отставников было чуть большим (5). В 2010 году посреди чемпионата мира ушли шесть главных тренеров.



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Но отставок в Катаре могло быть и больше. Под вопросом немец Флик, но ему доверяют игроки и функционеры из местной федерации. Пока не уходит в отставку главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, хотя на родине его жестко критикуют многие болельщики и специалисты.



С Мартинесом все понятно и вряд ли его уход для кого-то стал неожиданным. От бельгийцев ждали многого, но свой шанс уходящее поколение не использовало. После бронзовых медалей на ЧМ-2018 Бельгия уступила в четвертьфинале на Евро-2020 и не вышла из группы в Катаре.



Херардо Мартино, возглавлявший сборную Мексики с 2019 года, не смог вывести команду в 1/8 финала, куда она попадала на семи чемпионатах подряд.



Карлуш Кейрош еще в марте возглавлял сборную Египта и не смог с ней попасть на турнир в Катаре. Перед португальцем была поставлена задача вывести сборную Ирана в плей-офф, но и на этот раз он потерпел фиаско. В итоге 69-летний специалист заявил об уходе.



Наставник Ганы Отто Аддо собирался покинуть сборную при любом результате. 47-летний уроженец немецкого Гамбурга представлял сборную Ганы в качестве игрока и тренера, но свое будущее связывает с Германией.



От сборной Испании ждали большего, поэтому отставка Луиса Энрике вполне закономерна. Ему могли простить вылет от одной из топовых сборных, но только не от марроканцев.



Главный тренер Южной Кореи Паулу Бенту отметил после поражения от бразильцев в первом раунде плей-офф, что его уход не связан с результатами команды и решение уйти он принял пару месяцев назад.



71-летний Луи ван Гал после проигрыша от аргентинцев в 1/4 финала заявил, что это его последний матч и он изначально планировал работать со сборной Нидерландов до конца чемпионата мира.



Сборная Бразилии считалась одним из фаворитов турнира, но уступила Хорватии в 1/4 финала. Поэтому отставка Тите, который возглавлял команду с 2016 года, была ожидаема.



Контракт Фернанду Сантуша был рассчитан до 2024 года, но поражение от Марокко в четвертьфинале чемпионата мира вынудило Португальскую федерацию футбола объявить о досрочном прекращении сотрудничества с 68-летним специалистом.



















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