Чемпионат России по фигурному катанию 2022/2023 в Красноярске: расписание, трансляции на Первом канале





С 22 по 25 декабря 2022 года в Красноярске пройдет чемпионат России по фигурному катанию.





Расписание чемпионата России 2022/2023 по фигурному катанию



22 декабря, четверг



14:00 Танцы на льду, ритм-танец

16:30 Мужчины, короткая программа

20:00 Пары, короткая программа



23 декабря, пятница



13:30 Танцы на льду, произвольный танец

16:15 Мужчины, произвольная программа

19:25 Женщины, короткая программа



24 декабря, суббота



16:30 Пары, произвольная программа

19:00 Женщины, произвольная программа



25 декабря, воскресенье



14:00 Показательные выступления



Время начала соревнований - московское.





Где смотреть трансляции с чемпионата России



Трансляции с чемпионата России по фигурному катанию 2022/2023 будет вести Первый канал.



Расписание трансляций на 1 канале



22.12 23:45 Мужчины и пары. Короткая программа



23.12 23:20



24.12 15:00 Пары. Произвольная программа. Прямой эфир



24.12 16:15 Женщины. Произвольная программа. Прямой эфир



25.12 14:35 Показательные выступления. Прямой эфир