С 22 по 25 декабря 2022 года в Красноярске пройдет чемпионат России по фигурному катанию.
Расписание чемпионата России 2022/2023 по фигурному катанию
22 декабря, четверг
14:00 Танцы на льду, ритм-танец
16:30 Мужчины, короткая программа
20:00 Пары, короткая программа
23 декабря, пятница
13:30 Танцы на льду, произвольный танец
16:15 Мужчины, произвольная программа
19:25 Женщины, короткая программа
24 декабря, суббота
16:30 Пары, произвольная программа
19:00 Женщины, произвольная программа
25 декабря, воскресенье
14:00 Показательные выступления
Время начала соревнований - московское.
Где смотреть трансляции с чемпионата России
Трансляции с чемпионата России по фигурному катанию 2022/2023 будет вести Первый канал.
Расписание трансляций на 1 канале
22.12 23:45 Мужчины и пары. Короткая программа
23.12 23:20
24.12 15:00 Пары. Произвольная программа. Прямой эфир
24.12 16:15 Женщины. Произвольная программа. Прямой эфир
25.12 14:35 Показательные выступления. Прямой эфир