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Чемпионат России по фигурному катанию 2023: расписание, трансляции на Первом канале



Чемпионат России по фигурному катанию 2023

С 22 по 25 декабря 2022 года в Красноярске пройдет чемпионат России по фигурному катанию.

Расписание чемпионата России 2022/2023 по фигурному катанию


22 декабря, четверг

14:00 Танцы на льду, ритм-танец
16:30 Мужчины, короткая программа
20:00 Пары, короткая программа

23 декабря, пятница

13:30 Танцы на льду, произвольный танец
16:15 Мужчины, произвольная программа
19:25 Женщины, короткая программа

24 декабря, суббота

16:30 Пары, произвольная программа
19:00 Женщины, произвольная программа

25 декабря, воскресенье

14:00 Показательные выступления

Время начала соревнований - московское.

Где смотреть трансляции с чемпионата России


Трансляции с чемпионата России по фигурному катанию 2022/2023 будет вести Первый канал.

Расписание трансляций на 1 канале

22.12 23:45 Мужчины и пары. Короткая программа

23.12 23:20

24.12 15:00 Пары. Произвольная программа. Прямой эфир

24.12 16:15 Женщины. Произвольная программа. Прямой эфир

25.12 14:35 Показательные выступления. Прямой эфир









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