Кубок Мира 2022/2023 по лыжным гонкам, Тоблах, Италия: расписание гонок





С 3 по 5 февраля 2023 года в Тоблахе (Италия) пройдет очередной этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2022/2023.





Лыжные гонки. Кубок мира 2022/2023. Тоблах (Италия). Расписание гонок



3 февраля, пятница



14:00 Спринт, женщины, свободный стиль, квалификация

14:30 Спринт, мужчины, свободный стиль, квалификация

16:30 Спринт, женщины, свободный стиль

16:57 Спринт, мужчины, свободный стиль



4 февраля, суббота



15:00 10 км, женщины, свободный стиль

17:00 10 км, мужчины, свободный стиль



5 февраля, воскресенье



13:00 Эстафета, женщины, 4х7,5 км

15:00 Эстафета, мужчины, 4х7,5 км



Время начала трансляций - московское.