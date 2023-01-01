Кубок Мира 2022/2023 по лыжным гонкам, Тоблах, Италия: расписание гонок

С 3 по 5 февраля 2023 года в Тоблахе (Италия) пройдет очередной этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2022/2023.
Лыжные гонки. Кубок мира 2022/2023. Тоблах (Италия). Расписание гонок
3 февраля, пятница
14:00 Спринт, женщины, свободный стиль, квалификация
14:30 Спринт, мужчины, свободный стиль, квалификация
16:30 Спринт, женщины, свободный стиль
16:57 Спринт, мужчины, свободный стиль
4 февраля, суббота
15:00 10 км, женщины, свободный стиль
17:00 10 км, мужчины, свободный стиль
5 февраля, воскресенье
13:00 Эстафета, женщины, 4х7,5 км
15:00 Эстафета, мужчины, 4х7,5 км
Время начала трансляций - московское.