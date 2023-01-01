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Лыжные гонки: Кубок Мира 2022/2023 - Тур де Ски, расписание трансляций 6 января



Кубок мира по лыжным гонкам, Тур де Ски, 2022, 2023

С 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года в Швейцарии, Германии и Италии пройдет лыжная многодневка «Тур де Ски».

Расписание трансляций «Тур де Ски»-2022/2023


Классический стиль - 1, 3, 6, 7 января, свободный стиль - 31 декабря, 4, 8 января.

Валь-Мюстаир, Швейцария

31 декабря, суббота

13.30 Спринт, женщины (квалификация)
14:05 Спринт, мужчины (квалификация)
16.00 Спринт, женщины (Матч ТВ)
16:25 Спринт, мужчины (Матч ТВ)

1 января, воскресенье

14.00 10 км, гонка преследования, женщины (Матч ТВ)
15.15 10 км, гонка преследования, мужчины (Матч ТВ)

Оберстдорф, Германия

3 января, вторник

13.45 10 км, раздельный старт, женщины (Матч ТВ)
16.45 10 км, раздельный старт, мужчины (Матч ТВ)

4 января, среда

13.15 20 км, гонка преследования, женщины (Матч ТВ)
16.30 20 км, гонка преследования, мужчины (Матч ТВ)

Валь-ди-Фьемме, Италия

6 января, пятница

12:00 Спринт, женщины (квалификация)
12:35 Спринт, мужчины (квалификация)
14:30 Спринт, женщины (Матч ТВ)
14:57 Спринт, мужчины (Матч ТВ)

7 января, суббота

13.45 15 км, масс-старт, женщины (Матч ТВ)
15.30 15 км, масс-старт, мужчины (Матч ТВ)

8 января, воскресенье

13.00 9 км, масс-старт, гонка в гору, женщины (Матч ТВ)
14.45 9 км, масс-старт, гонка в гору, мужчины (Матч ТВ)

Время начала трансляций - московское.









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