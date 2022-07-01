Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Лыжные гонки: Кубок Мира 2022/2023 - Тур де Ски, расписание трансляций



Кубок мира по лыжным гонкам, Тур де Ски, 2022, 2023

С 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года в Швейцарии, Германии и Италии пройдет лыжная многодневка «Тур де Ски».

Расписание трансляций «Тур де Ски»-2022/2023


Классический стиль - 1, 3, 6, 7 января, свободный стиль - 31 декабря, 4, 8 января.

Валь-Мюстаир, Швейцария

31 декабря, суббота

13.30 Спринт, женщины (квалификация)
14:05 Спринт, мужчины (квалификация)
16.00 Спринт, женщины (Матч ТВ)
16:25 Спринт, мужчины (Матч ТВ)

1 января, воскресенье

14.00 10 км, гонка преследования, женщины (Матч ТВ)
15.15 10 км, гонка преследования, мужчины (Матч ТВ)

Оберстдорф, Германия

3 января, вторник

13.45 10 км, раздельный старт, женщины
16.45 10 км, раздельный старт, мужчины

4 января, среда

13.15 20 км, гонка преследования, женщины
16.30 20 км, гонка преследования, мужчины

Валь-ди-Фьемме, Италия

6 января, пятница

12:00 Спринт, женщины (квалификация)
12:35 Спринт, мужчины (квалификация)
14:30 Спринт, женщины
14:57 Спринт, мужчины

7 января, суббота

13.45 15 км, масс-старт, женщины
15.30 15 км, масс-старт, мужчины

8 января, воскресенье

13.00 9 км, масс-старт, гонка в гору, женщины
14.45 9 км, масс-старт, гонка в гору, мужчины

Время начала трансляций - московское.









  • Биатлон 2022/2023. Кубок Содружества в Рязани. Расписание трансляций гонок ...
  • Расписание пятого этапа Кубка России по лыжным гонкам 2022/2023 в Красногор ...
  • Расписание этапа Кубка мира по биатлону 2022/2023 в Поклюке
  • Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам 2022 в Сыктывкаре
  • Кубок мира по лыжным гонкам 2021/2022. Расписание этапов
    •




    Лыжные гонки: Кубок Мира 2022/2023 - Тур де Ски, расписание трансляций

    Кубок мира по лыжным гонкам, Тур де Ски, 2022, 2023

    С 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года в Швейцарии, Германии и Италии пройдет лыжная многодневка «Тур де Ски».

    Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 28 декабря

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    КХЛ 2022/2023. Расписание матчей / Календарь игр 28 декабря, где смотреть прямые трансляции

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.

    Расписание матчей Молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 на 28 декабря

    Молодежный чемпионат мира по хоккею 2022, 2023

    С 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года в канадских городах Галифакс и Монктон пройдет 47-й молодежный чемпионат мира по хоккею.

    Расписание пятого этапа Кубка России по лыжным гонкам 2022/2023 в Красногорске

    Кубок России по лыжным гонкам 2022, 2023

    С 25 по 28 декабря в Красногорске (Московская область) пройдет пятый этап Кубка России по лыжным гонкам сезона 2022/2023.









    Какой будет МРОТ с 1 января 2023 года в России
    Благоприятные дни для стрижки в январе 2023, лунный календарь стрижек
    Лунный календарь садовода и огородника на январь 2023 года
    Зимние каникулы в школе 2023, каникулы для школьников в 2023 году
    Какие компании и бренды ушли из России на 28 декабря 2022
    Сколько дней отдыхаем на Новый год 2022, сколько дней до Нового года
    28 декабря - какой знак зодиака, праздник, день недели и года, какая луна
    Выходные и праздники 2023 в России. Сколько дней отдыхаем в 2023 году
    Курс евро ЦБ РФ на 28 декабря 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 28 декабря 2022. Курс доллара к рублю Центробанка


    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru