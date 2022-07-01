Лыжные гонки: Кубок Мира 2022/2023 - Тур де Ски, расписание трансляций





С 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года в Швейцарии, Германии и Италии пройдет лыжная многодневка «Тур де Ски».





Расписание трансляций «Тур де Ски»-2022/2023



Классический стиль - 1, 3, 6, 7 января, свободный стиль - 31 декабря, 4, 8 января.



Валь-Мюстаир, Швейцария



31 декабря, суббота



13.30 Спринт, женщины (квалификация)

14:05 Спринт, мужчины (квалификация)

16.00 Спринт, женщины (Матч ТВ)

16:25 Спринт, мужчины (Матч ТВ)



1 января, воскресенье



14.00 10 км, гонка преследования, женщины (Матч ТВ)

15.15 10 км, гонка преследования, мужчины (Матч ТВ)



Оберстдорф, Германия



3 января, вторник



13.45 10 км, раздельный старт, женщины

16.45 10 км, раздельный старт, мужчины



4 января, среда



13.15 20 км, гонка преследования, женщины

16.30 20 км, гонка преследования, мужчины



Валь-ди-Фьемме, Италия



6 января, пятница



12:00 Спринт, женщины (квалификация)

12:35 Спринт, мужчины (квалификация)

14:30 Спринт, женщины

14:57 Спринт, мужчины



7 января, суббота



13.45 15 км, масс-старт, женщины

15.30 15 км, масс-старт, мужчины



8 января, воскресенье



13.00 9 км, масс-старт, гонка в гору, женщины

14.45 9 км, масс-старт, гонка в гору, мужчины



Время начала трансляций - московское.